von Silke Weidmann

Zwölf Familien aus ganz Deutschland waren über einen Zeitraum von vier Wochen an unterschiedlichen Orten in verschiedenen sportlichen Wettkämpfen gegeneinander angetreten. Nun wurden im Hamburger Hafen in einem hart umkämpften Finale die ersten vier Plätze entschieden.

Villingen-Schwenningen Villinger Judo-Familie kämpft im Fernsehen um 100 000 Euro

Familie Burkard aus VS unterlag in einem Kopf-an-Kopf-Rennen knapp der zweitplatzierten Familie Busch, die ebenfalls aus der Region (Waldshut und Donaueschingen) stammt. Das Preisgeld von 100 000 Euro für den Sieger ging an eine Familie aus München. Das Showformat stammt aus Irland und ist neu im deutschen Fernsehen.

Matschpfützen und kaltes Wasser

Die Parcours- und Ausdauerwettkämpfe, die es dabei zu gewinnen gilt, finden alle im Freien statt und sind sehr hart. Unter anderem sind Matschpfützen, kaltes Flusswasser, schwindelerregende Höhen zu überwinden. Allen Familien standen für die Wettkampfwochen prominente Sportler zur Seite. Familie Burkard wurde vom ehemaligen Fußballtrainer Peter Neururer gecoacht.

Erfolgreiche Judo-Familie

Das Villinger Team bestand aus dem 57-jährigen Vater Dieter Burkard, seinen Kindern Nico (20) und Siska (17), sowie ihrer Cousine Katja (26). Alle Familienmitglieder sind erfolgreiche Judosportler. Dieter Burkard ist seit vielen Jahren als Judoka und Trainer in Villingen aktiv.