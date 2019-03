von Roland Dürrhammer

Beim Tennisclub Pfaffenweiler bahnt sich in den nächsten drei Jahren ein Generationswechsel in der geschäftsführenden Vorstandschaft an. Der Vorsitzende des Clubs, Uwe Etzold, kündigte an, dass er spätestens mit seiner Pensionierung 2023 nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen wird. Aus privaten und geschäftlichen Gründen kann und wird die Sportwartin, Andrea Baumann 2021 nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen. Baumann wurde bei den Wahlen, wie Etzold, wieder für zwei im Amt bestätigt. Frauke Friedrich-Kohler wurde zur Unterstützung von Baumann neu in den Beirat gewählt.

Finanziell musste der Schatzmeister Markus Trucksäss über ein Minus aus 2018 berichten. Ein undichtes Dach und die ersten Aufwendungen für die Sanierung der Rollladen im Clubhaus haben für dieses Minus gesorgt. Trotz allem kann der Club auf ein gutes Finanzpolster blicken. Ein großer Kostenfaktor (rund 7000 Euro), der jedes Jahr im Budgetplan steht, ist die Aufbereitung der sechs Tennisplätze. Auf der Einnahmenseite ist ein ganz wichtiger Faktor die Bewirtung des Clubhauses an sieben Tagen der Woche. An der Regelung, dass jedes Mitglied, auch die Vorstandschaft, Dienst im Clubhaus hat, wird schon von Beginn an festgehalten. Dadurch kann man familienfreundliche Preise anbieten und sich der Club auch die aufwendige Platzpflege leisten.

Clubhauswart Siegbert Hirt zeigt sich zufrieden mit dem vergangenen Jahr, bis auf 200 leere Flaschen, die mit Bestand fehlten. "Irgendwo gibt es im Tennisclub ein schwarzes Loch, in dem die Flaschen verschwinden", bemerkte Etzold.

Die Entlastung der Vorstandschaft, die der Ortsvorsteher Martin Straßacker durchführte, fiel einstimmig aus. Straßacker bemerkte im Bezug auf das Minus im vergangenen Jahr: "Ein Verein ist keine Sparkasse. Die Mittel sollen satzungsgemäß verwendet werden und wenn etwas kaputt geht, muss man es reparieren." Zum fehlenden Leergut meinte er scherzhaft. "Einige Bundesligavereine wären froh, wenn ihnen die Flaschen ausgingen."

Sportlich tritt der Tennisclub mir elf Mannschaften – darunter drei Jugendmannschaften – bei der diesjährigen Verbandsrunde an.