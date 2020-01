Ein seit langem gehegter Wunsch der Tennenbronner Sternsinger geht am 7. Januar in Erfüllung. Dann sind acht Sternsinger, gemeinsam mit Birgit Fleig und Barbara Baldau, zum Empfang der Sternsinger bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Neuen Schloss in Stuttgart eingeladen.

Bild: Werner Mueller

Neben den Tennenbronnern sind neun weitere Sternsinggruppen aus dem Lande in Stuttgart eingeladen. Wie Barbara Baldauf sagt, „ist jeder Gruppe eine Aufgabe zugeordnet.“ Die Tennenbronner Sternsinger dürfen den Jahressegen über der Türe zum Saal unter Zuhilfenahme einer Leiter anbringen. Dazu dürfen die Gäste aus dem Schwarzwald den Weihrauchbehälter schwenken. Vom Ordinariat Freiburg wurden die Sternsinger zu einem Telefoninterview eingeladen, das am 5. Januar zwischen acht und neun Uhr bei Radio „Baden FM„ und „Hitradio Ohr“ gesendet wird.

Das Leitwort zur Sternsingeraktion lautet für dieses Jahr: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“ Diesen Leitsatz befolgen die Sternsinger in Tennenbronn und besuchen Bürger in Tennenbronn, um den Jahressegen am Querbalken der Haustüre anzubringen und um eine Spende zu bitten.

Geduldig sitzt Julia Fleig auf dem Schminkstuhl, bis Elena Fleig letzte Korrekturen vorgenommen hat. | Bild: Werner Mueller

Barbara Baldauf legt letzte Hand an der Kopfbedeckung von Theresa Hilser an. | Bild: Werner Mueller

An der Wand im Pfarrsaal hängen die Pläne für die sechs Gruppen. Darauf vermerkt sind die Fahrer, welche die Sternsinger in die Außenbezirke bringen. Es wäre kaum möglich, für die Sternsinger zu Fuß die Außenbezirke Tennenbronns abzulaufen. Seit Jahren kann das Organisationsteam Brigit Fleig und Barbara Baldauf auf Fahrer zurückgreifen, die sich zum Fahrdienst bereit erklären. Unter anderem sind dies Franz Moosmann, Roland Haas und noch weitere Personen. Das Organisationsteam kann auf die helfenden Hände von Michaela Moosmann, Sieglinde Moosmann, Gerlinde Eckert zugreifen.