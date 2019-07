Tempo 50 auf der Bundesstraße 33, Flüsterasphalt, das Anbringen eines stationären Blitzers: Die Diskussion um den Lärmaktionsplan der Stadt nahm im Technischen Ausschuss breiten Raum ein und alles drehte sich um die Frage, wie der Lärm auf der B 33 sinnvoll reduziert werden kann.

Der Lärmaktionsplan ist eine Pflichtaufgabe der Stadt, die dazu regelmäßig den Verkehr zählt und viele Messungen durchführt, um Lärmschwerpunkte zu definieren. Der Plan muss alle fünf Jahre erneuert und fortgeschrieben werden und jetzt gab es die Vorstellung zur Stufe drei. Ein Schwerpunkt ist eindeutig die B 33. Wie Ulf Millauer, Leiter des Grünflächen- und Tiefbauamtes, ausführte, habe er mit dem Regierungspräsidium über den Einsatz von Flüsterasphalt gesprochen, da ja 2020 die Sanierung der B 33 ansteht. „Allerdings sind die Effekte auf der Musterstrecke bei Bad Dürrheim, wo dies ja getestet wird, nicht so groß.“ Da Flüsterasphalt auch eine geringere Lebensdauer habe als normaler Asphalt, nur etwa zehn Jahre, müsse die Stadt nach dieser Zeit die Kosten der Erneuerung tragen, so Millauer. Auch höhere Instandhaltungskosten gingen zulasten der Stadt. Aus diesen Gründen sei Flüsterasphalt für die Stadt keine Option. Auch die Kosten von Lärmschutzwänden müsste die Stadt selbst tragen.

Wenig erfolgreich war in den vergangenen Jahren das städtische Förderprogramm für den Einbau von Lärmschutzfenstern und Lüftungen. Gerade drei Anträge seien hier eingegangen: „Die Förderung ist zu gering und der Aufwand zu groß“. So lautete ein Beschlussantrag, dem die Mehrheit des Gremiums zustimmte, die Förderung von 150 auf 500 Euro zu erhöhen und alle Betroffenen anzuschreiben und darauf aufmerksam zu machen.

Tempo 80 ist auf der Bundesstraße bereits jetzt vorgeschrieben.

Ulrike Salat von den Grünen wollte den Aktionsplan „nicht schlecht reden“, brachte aber einige Kritikpunkte vor: So fehlten den Grünen Aussagen zur Verkehrsorganisation völlig in dem Plan. Da gehe es um die Steigerung auch der Attraktivität des ÖPNV, Förderung von E-Bikes, Ausbau von Radwegen und die generelle Verkehrsregelung. „Uns fehlen aktive Maßnahmen, auch gibt es keine Aussagen zu einer Verkehrsstrategie für die Zukunft“, so Salat. Uwe Frost vom zuständigen Büro Brenner, der den Plan erstellt hat, nahm die Anregungen der Grünen als „Hausaufgabe“ an. Hier gebe es viele Aktivitäten und separate Berichte, die man mit einem Querverweis einbinden könne. All diese Maßnahmen in den Lärmaktionsplan aufzunehmen sei zu komplex. Frost erläuterte, dass es sich nur um einen Berichtsentwurf handelt, der jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll: „Dann werden mögliche Wünsche und Vorschläge noch eingearbeitet.“

„Tempo 80 eine Mär“

Bernd Lohmiller von der SPD zeigte sich sehr enttäuscht von dem Plan. Er betonte: „Die Mär, dass auf der B 33 80 Kilometer gefahren wird, hat die Stadt durch die Messungen widerlegt.“ Hier seien zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen dokumentiert. Er regte an, auf der B 33 einen stationären Blitzer aufzustellen. Bei Bad Dürrheim würde dies auch gut funktionieren: „Das wäre eine aktive Lärmschutzmaßnahme, die auch noch Geld bringt.“

Erfolgreicher mobiler Blitzer

Oberbürgermeister Jürgen Roth betonte, dass Lärmschutz immer „etwas für die Seele“ sei. Lärm löse Stress aus und gerade im Sommer wolle man ja auch mal bei offenem Fenster schlafen. Er bekräftigte, dass der Einbau von Flüsterasphalt bei Tempo 80 keinen besonderen Mehrwert habe. Man könne ja nicht zugrunde legen, dass in diesem Bereich alle 100 fahren und der Flüsterasphalt dann Wirkung zeige. Roth will sich jetzt darauf konzentrieren, den Lärmaktionsplan in die Öffentlichkeit zu bringen und „den Sachverstand der Bürger“ einzuholen: „Dann diskutiert der Gemeinderat nochmals.“ Zu dem mobilen Blitzer meinte OB Roth: „Der Anhänger ist hervorragend und trägt sicher zum Haushaltsausgleich bei.“ Außerdem könne er auch Daten zur Verkehrszählung liefern.

Keine Begeisterung über Flüsterasphalt

Wie Marcel Klinge betonte, wolle die FDP das Förderprogramm für Lärmschutzfenster auslaufen lassen. Auch im Flüsterasphalt sieht er keine Lösung, da die Stadt für die Erneuerung zahlen müsse: „Wir haben genug Straßenthemen, da müssen wir uns das nicht auch noch ans Bein binden.“

Vorschlag Tempo 50

Edgar Schurr von der SPD brachte nochmals Tempo 50 auf der Bundesstraße ins Gespräch, was in anderen Städten ja auch funktionieren würde, da gebe es sogar teilweise Tempo 30. Dies sei allerdings nur möglich, wenn es sich um „klassifizierte Ortsdurchfahrten“ handelt, so Jürgen Roth. Der Abschnitt der B 33 sei nicht als Ortsdurchfahrt klassifiziert: „Das müssten wir als erstes hinbekommen.“ Bürgermeister Detlev Bührer machte den Vorschlag, im Herbst, wenn Fachleute des Regierungspräsidiums dem Gemeinderat die geplante Sanierung der B 33 im Detail vorstellen, hier direkt nachzufragen.

Bürger sollen gefragt werden

Andreas Flöß von den Freien Wählern regte an, den Beschlussantrag zu ergänzen und aufzunehmen, dass die während der Vorberatung eingebrachten Änderungen zusammen mit der Bürgerbeteiligung eingearbeitet werden. Dieser Ergänzung stimmten die Ausschuss-Mitglieder einstimmig zu. Jetzt muss der Gemeinderat am 24. Juli den Lärmaktionsplan beschließen.