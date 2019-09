von Rüdiger Fein

Welches Thema könnte aktueller sein als unsere Erde, die oft auch als blauer Planet bezeichnet wird. Und genau diesem blauen Planeten widmete die Turngemeinde 1859 aus Schwenningen (TGS) eine ganz besondere Art einer Tanz-Show. Unterstützt durch eine Vielzahl von Tanzgruppen aus der Region und den Auftritt professioneller Tanzgruppen und Künstlern, tanzte sich die Tanzgemeinschaft durch insgesamt 40 Programmpunkte und bot den Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Saal der Schwenninger Neckarhalle ein ganz besonderes Showereignis.

Catharina Omar vom TGS hat diesen Sonnenaufgang choregraphiert, der in seiner leisen Dynamik und in seiner Farblichkeit das Publikum in der Neckarhalle begeistert. | Bild: Rüdiger Fein

Verschmutzung und Klimaerwärmung

Es war eine Hommage an unsere Mutter Erde. Unter dem Titel „Wunderschön und vielseitig, allerdings nicht unzerstörbar“ tanzten die kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler ihren Appell zum Erhalt des Planeten und gegen die zunehmende und kaum noch aufhaltbare Verschmutzung der Erde und des durch den Menschen gefährdeten Klimas. „Es war für uns ein großes Experiment, und wir sind da ziemlich jungfräulich rangegangen“, erzählt Ursula Bruder von der Turngemeinde Schwenningen. Man habe viel gelernt, und im Nachhinein wisse man, was man bei einer Wiederholung besser oder zumindest anders machen werde. So sei sie zwar nicht unzufrieden über die gute Resonanz, aber „Wir hätten mehr Karten verkaufen können“, sagt Ursula Bruder.

Die Tanzmäuse des TGS, hier unter der Leitung von Vicki, begrüßen ein begeistertes Publikum. | Bild: Rüdiger Fein

Internationale Künstler

Neben vielen Gastvereinen hatte man auch einige internationale Künstler verpflichten können. So sangen und spielten Sarah Kaspar mit ihrer einzigartigen Stimme und der Pianist Viktor Makhnovich während des Gourmetmenüs, welches dem Programm vorangestellt war. Sie stimmten die Gäste auf die eigentliche Show ein. Die Tänzerin Johanna Aimee Tzikas, Arina Mikhaielov mit ihrer wunderschönen Akrobatik, Musical-Sängerin Angelika Linder und Profitänzer Roland Hey gehörten ebenso zu den spannenden Programmpunkten wie Tänzerin Jasmin Bauer und die Bühnentänzer Petrissa Glatz und Fabio Kikaj.

„Sissi´s Erben verkürzen die Zeit bis zum Showbeginn. | Bild: Rüdiger Fein

Trainer als Choreografen

Im Wesentlichen wurden die 40 Programmpunkte aber von den Tanzgruppen der Turngemeinde Schwenningen und einer Reihe von befreundeten Vereinen gestaltet. Choreografiert und gestaltet wurden die einzelnen Tanz- und Showdarbietungen von Catharina Omar, Janina Rodriguez, Daniela Camuffo und LLayda Selin Demir, die auch beim TGS als Trainer tätig sind. Als Trainerinnen selbst gegründeter Gruppen hatten zusätzlich Ingrid Mayer-Refke, Jessica Müller, Fiona Danelutti und Vicki vom TGS Tänze einstudiert. Künftig sollen mit dieser Show Tanzschüler und insbesondere Talente aus der Region die Möglichkeit haben, zum einen die Ergebnisse ihres Trainings präsentieren zu können und zum anderen von Profis lernen zu können.