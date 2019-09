von uwe spille

Litfaßsäulen sind eine feine Sache. An diesen kleben Plakate, die darüber informieren sollen, was zukünftig in der Region passiert, wohin man gehen kann, wenn es um Kunst oder Kultur geht. Eine solche Litfaßsäule steht auch in der Schlachthausstraße. Und dort wird (noch immer) zum Tanz in den Mai eingeladen. Zur Neueröffnung der Neckarhalle, wohlgemerkt.

Nun denn, zum Tanz ist man in diesen herbstlich anmutenden Tagen schon weniger aufgelegt, mittlerweile möchte man eher einen Abgesang auf den Sommer einstimmen. Und die Neckarhalle ist schon gut belegt mit Terminen. Da lockt demnächst das neue VStival, ein dreitägiges Musikevent, das am ersten Oktoberwochenende hier über die Bühne gehen soll. Aber da kann man dann sicher auch tanzen. Also lassen wir es einfach hängen, das Plakat mit der Tanzaufforderung. Vielleicht lässt sich der Termin überkleben, wie gesagt, 3. bis 5. Oktober, TanzVStival in der Neckarhalle.