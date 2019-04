von Jörg-Dieter Klatt

Nicht ohne Stolz konnte Bereitschaftsleiter Oliver Neugart bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Tannheim von einer Verdopplung der Einsatzzahlen in den vergangenen zehn Jahren berichten. Seither gibt es die Ersthelfer in Tannheim. In dieser Zeit wurde die schier unglaubliche Zahl von 168 238 Stunden im Dienst am Menschen absolviert. Allein im vergangenen Jahr schrillten bei den 14 Ersthelfern 39 Mal die Alarmmelder. Bei 34 Einsätzen konnten acht Hilfebedürftige unterstützt werden. Die Statistik weist weiterhin aus, dass die meisten Einsätze am Wochenende notwendig wurden. Meist werden die Ersthelfer am frühen Abend gerufen.

Hoher Ausbildungsstandard

Ob Übungen oder echte Einsätze, immer wieder kommen die Helfer aus Tannheim zum Einsatz, wobei ihr hoher Ausbildungsstandard sowie die sehr gute Ausrüstung gelobt und gerne genutzt werden. Eine Amok-Übung sowie die alljährliche Feuerwehrhauptübung in Tannheim gehörten im abgelaufenen Berichtsjahr ebenso zum Einsatzplan wie auch die Sicherung bei Festen und Umzügen. Ganz selbstverständlich auch die Sportplatzdienste beim FC-Tannheim. Hier zeigt auch das Jugend-Rotkreuz stets Flagge.

Fünf Jugendliche wechseln zu den Aktiven

Ganz besonders gefordert sind die Tannheimer DRK-Mitglieder immer wieder bei den Blutspendeaktionen. 2018 konnten 400 Spenden in Empfang genommen werden. Dieser Erfolg stützt nicht nur die Vereinskasse sehr, sondern trägt auch zur guten Versorgung der Krankenhäuser mit Blut bei. Sowohl bei den Aktionen in der Festhalle wie auch bei der Alteisen-, Altpapier- und Altkleidersammlung packen die Mitglieder des Jugendrotkreuzes kräftig mit an, was der Vorstand sehr zu würdigen wusste. Aus den Reihen des Jugendrotkreuzes wechselten fünf Jugendliche zu den Aktiven der Bereitschaft. Das freut Bereitschaftsleiter Oliver Neugart ganz besonders. Erfreulich auch die Entwicklung beim Tannheimer Jugendrotkreuz. Zusätzlich zur bestehenden Gruppe kann nun eine weitere Gruppe für Kinder ab sieben Jahre gebildet werden.

Vorstand bleibt

Die Wahlen brachten keine Veränderungen im Vorstand. Volker Krems wird weiterhin das Amt des Vorsitzenden innehaben, ebenso wurden Dirk Keller als Vizevorsitzender, Erwin Enzmann als Kassier und Carolin Klemm als Schriftführerin sowie Joachim Zöllner und Bernhard Kaltenbach als Beisitzer bestätigt. Oliver Neugart, Erwin Enzmann, Raphael Krems und Nick Mattes werden als Delegierte in die Kreisversammlung entsandt. Es konnte noch kein Bereitschaftsarzt für den Bereich Tannheim gefunden werden.