von Roland Dürrhammer

Im Tannheimer Wald werden demnächst schwere Baumaschinen und Baufahrzeuge anrücken. Absperrbänder und Pflöcke signalisieren schon, dass hier etwas im Gange ist. Was es damit auf sich hat, dazu informierten der Geschäftsführer der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), Ulrich Köngeter, und sein Mitarbeiter Martin Hauger den Ortschaftsrat Tannheim.

Sechs Waldquellen, die Tannheim mit Wasser versorgen, werden saniert. „Unser Wasserversorgungskonzept sieht vor, möglichst viel Wasser aus eigenen Quellen den Ortschaften und Villingen-Schwenningen zuzuführen“, so Köngeter. Die jährliche Wasseranlagenschau habe ergeben, dass die Schächte der Waldquellen in Tannheim erneuert werden müssen. „Das war uns zu wenig und wir haben uns dazu entschlossen, die Waldquellen mit den entsprechenden Zuleitungen so zu sanieren, dass sie wieder die gesamte Schüttleistung in den Hochbehälter bringen“, sagt Köngeter.

Damit möchte man den Grundsatz aufrechterhalten, möglichst viel Eigenwasser und möglichst wenig Bodenseewasser zu haben. Im ersten Schritt standen Treffen im Wald mit Fortsamtleiter Tobias Kühn an, mit dem – wie auch mit den anderen zuständigen Ämtern – eng bei der Sanierung zusammengearbeitet wird, weil Waldwege stellenweise mehr oder weniger über die Quellfassungen verlaufen. „Dies muss geändert werden und ein darauf spezialisiertes Unternehmen wird die Quellen so ausbaggern und so fassen, wie es unsere Vorfahren einmal gemacht haben, mit natürlichen Baustoffen und ohne Chemie“, berichtet Köngeter. Diese Arbeiten werden noch ausgeschrieben. In erster Linie werden diesen Herbst die Waldwege umgeleitet. Die gesamte Maßnahme soll 2020/21 abgeschlossen sein.

Köngeter betont, dass grundsätzlich drei Punkte in dem Konzept verfolgt werden: Möglichst viel Eigenständigkeit bei der Wasserversorgung, möglichst viel Hygiene und möglichst viel Schüttung. Die Kosten für die Waldwege und die Verrohrung beziffert Köngeter auf rund eine Million Euro. Bei den weiteren Maßnahmen, abhängig auch vom Ausschreibungsergebnis, rechnet er mit zwei bis drei Millionen Euro.

Für Köngeter war es am Ende seines Berichts wichtig zu betonen, dass hinsichtlich der Hygiene in keiner Weise Gefahr für das Trinkwasser besteht. „Es geht uns darum, dass nachhaltig und dauerhaft die Schüttung abgegriffen und dem Hochbehälter zugeleitet werden kann“, betont Köngeter und versichert, dass es keine Probleme mit der Hygiene gebe.