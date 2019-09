von Jörg-Dieter Klatt

Der dampfend leckere Eintopf beim Helferfest des Tannheimer Freibadvereins tröstete die gut 20 anwesenden Ehrenamtlichen über die kühlen Temperaturen hinweg: Bei bester Stimmung ließen sie den zurückliegenden Sommer noch einmal Revue passieren. Dankbar bemerkten Doris Riesle und Sybille Bippus, dass keine Unfälle im Freibad zu verzeichnen gewesen sind. „Alles lief ruhig und geordnet ab“, so die Vereinsdoppelspitze. Neben dem hauptamtlichen Bademeister Maher Hussein aus Syrien wachten zehn ehrenamtliche Badeaufsichten am Beckenrand über den Badenden.

Gästezahlen sprechen für sich

Die großangelegte Hilfsaktion für die Renovierung des Bades trug inzwischen reiche Früchte. So konnten 15 goldene Eintrittskarten für jeweils 500 Euro abgesetzt werden. Diese sichern lebenslangen freien Eintritt im Bad. Aber auch sonst konnten sich 2019 die Gästezahlen sehen lassen. 12 805 Badegäste passierten die Pforte, darunter auffallend viele Eltern mit ihren Kindern. „Für diese Besuchergruppe ist das Bad ideal“, so Andrea Kreuz, eine von insgesamt 40 Helfern.

Auch von Gruppen wurde das Bad bestens angenommen. So besuchten die Kinder der Grundschulen Pfaffenweiler und Tannheim mehrmals das Bad. Schüler der Vorbereitungsklasse am Deutenberg und des Gymnasiums am Romäusring traten ebenso wie die Synchronschwimmerinnen des SSC Schwenningen den Weg nach Tannheim an. Mehrmals fand die Wassergymnastik der Tannheimer Landfrauen im tiefblauen Becken statt.

Treffpunkt für Jung und Alt

Aber nicht nur das Planschen im kühlen Nass lockt Menschen ins Tannheimer Bad. „Hier finden viele soziale Kontakte zwischen Jung und Alt statt“, so Helferin Ingrid Ludescher und weiter: „Was machen denn die älteren Leute im Sommer, wenn es das Bad nicht mehr gibt?“ Tatsächlich fanden sich an allen Öffnungstagen gerade am späten Nachmittag zahlreiche Bürger ohne Badeanzug zum geselligen Beisammensein beim Badekiosk ein.

Hunde dürfen zum Abschluss planschen

Übrigens: Am 29. September findet um 18 Uhr ein Drehorgelkonzert zugunsten der Renovierung des Tannheimer Freibades statt. Am 19. Oktober dürfen wieder die Hunde zum Abschluss der Badesaison zwischen 14 und 17 im großen Becken toben und schwimmen.