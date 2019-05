von Jörg-Dieter Klatt

In diesem Jahr strahlten die Augen der beiden Vorsitzenden Sibylle Bippus und Doris Riesle besonders, kamen doch zur alljährlichen Frühjahrsputzete im Tannheimer Freibad eine große Schar von Freiwilligen, um die Spuren der kalten Jahreszeit zu beseitigen. Ob Unkrautjäten, Fußbecken reinigen, ob Rasen mähen oder die Matschanlage aufrechen – überall wuselte es auf dem Freibadgelände.

Ganze Familien rückten zur Badputzete 2019 an. Hier werden Spielgeräte zu ihrem Bestimmungsort getragen.

Auch Ortsvorsteherin Anja Keller und ihr Sohn zeigten sich vor Ort und packten mit an. Ganze Familien rückten an um das familienfreundliche Bad in einen ansprechenden Zustand zu versetzen. Allenthalben wurde geschraubt, geschrubbt, geschleppt und gewerkelt. Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kam, konnte man dem einen oder anderen Lacher im ansonsten noch stillen Rund des Bades wahrnehmen.

„Unser Aufruf hat wohl Wirkung gezeigt“, freute sich Doris Riesle und erzählt weiter: „So viele waren noch nie zum Aufbau da.“ Dieser Einsatz zeige einmal mehr, dass das Engagement für das Freibad sich nicht nur in Solidaritätsbekundungen zeigt, sondern auch in tatkräftiger Hilfe. Nun gilt es noch, das 33-Meter-Becken vom Winterschlamm zu befreien, ihm einen neuen Anstrich zu verpassen und das frische Wasser für die Sommersaison einzulassen. Auch die Wände bei den Umkleidekabinen brauchen frische Farbe.

Im Großen 33-Meter-Becken und im Kinderbecken steht noch viel Arbeit an.

Neben den vorbereitenden Arbeiten denken die ehrenamtlichen Betreiber auch schon über den Personalplan für die Sonnentage nach. Ob Kioskdienst oder Badeaufsicht, ob Reinigungsarbeiten oder Reparaturarbeiten – Menschen, die sich einbringen wollen, können sich beim Vorstand des Fördervereins oder bei der Ortsverwaltung melden.

Am Samstag, 18. Mai, werden bei entsprechender Witterung (kein Regen) weitere Arbeiten erledigt.