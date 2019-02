von Jörg-Dieter Klatt

Der Ortsvorsteherin Anja Keller war die Freude in der jüngsten Ortschaftsratssitzung förmlich anzusehen. Der Grund: Es werden erkleckliche Beträge für und in Tannheim investiert. Wenn all die Gelder, die der Haushaltsplan 2019 ausweist, dann tatsächlich ausgegeben werden, verkürzt sich die lange Wunschliste deutlich.

Zum einen soll nun eine Fluchttreppe für das Schulhaus erstellt werden, die mit 100 000 Euro zu Buch schlägt. Des Weiteren erhalten das Feuerwehrhaus, das FC-Vereinsheim sowie die Turn- und Festhalle die dringend notwendige Sanierung der Heizungsanlagen. Selbst die uralten Nachtspeicheröfen im Rathaus haben endlich ausgedient. Der Einbau einer modernen Gasheizung mit Anschluss ans öffentliche Gasnetz kann nun in Angriff genommen werden. Die Renovierungen der Heizungsanlagen werden aus dem angesparten Budget des Ortschaftsrates bestritten. Die steigende Kinderzahl im Kindergarten macht auch die Renovierung der Kindergartenküche notwendig.

Hier stehen 100 000 Euro zur Verfügung. Ganze 370 000 Euro verschlingt die Renaturierung des Wolfsbachs gemäß dem Gewässerentwicklungsplan. Damit lassen sich in Zukunft hoffentlich schadensreiche Überschwemmungen vermeiden. Das FC-Heim bekommt auch ein neues Dach, wofür die Stadt 50 000 Euro ausgeben muss. Ganze 30 000 Euro beträgt die erste Planungsrate für den An- und Umbau des Feuerwehrhauses. Mit 200 000 weiteren Euros kann die Lüftungs- und Heizungsanlage in der Festhalle auf den neusten Stand gebracht werden.

Eine breite Diskussion nahm die Vergütung der Brandwachen seitens der Feuerwehr in Anspruch. Hier sieht die Stadtverwaltung einen drastischen Gebührenaufschlag in Höhe von fast 60 Prozent vor. Werden die Vereine derzeit pro Stunde mit neun Euro plus 3,35 Euro Verwaltungsgebühr belastet, sieht die neue Satzung eine Gesamtgebührenbelastung von 19,23 Euro vor. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel die Bälle und Sitzungen über Fastnacht müssten die Verein statt bislang 450 Euro künftig 750 Euro abführen. Der Ortschaftsrat empfiehlt in diesem Fall dem gesamtstädtischen Gemeinderat die Gebührensatzung in diesem Falle auf dem bisherigen Stand zu belassen.