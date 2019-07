von Rüdiger Fein

Eine ganz besondere Urkunde haben siebzehn jugendliche Fußballer in der VIP-Lounge des FC 08 in Empfang genommen. Sie hatten erfolgreich an einer vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) initiierten Ausbildung zum Fußballtrainer teilgenommen und können künftig Vereine in der fußballerischen Ausbildung ihrer Jugend unterstützen.

Trainings professionell planen und durchführen

„Ihr habt jetzt die Sicht des Trainers kennengelernt“, beglückwünscht Marcel Yahyahijan vom FC 08 die 15 Jungs und zwei Mädchen, die die Ausbildung absolviert haben. Jetzt seien sie in der Lage, ein Training professionell zu planen und durchzuführen.

VS-Schwenningen Für ihr tolles Engagement bekommt die Fußballjugend des FSV Schwenningen jetzt einen Landespreis Das könnte Sie auch interessieren

Eigene Begeisterung weitergeben

Diese erste Stufe werde die Absolventen befähigen, selbst Verantwortung zu übernehmen und künftig auch als Vorbilder für andere, jüngere Menschen zu dienen, so der Jugendkoordinator. „Für Euch ist jetzt wichtig, dass jeder sein eigenes Profil entwickelt“, machte Tobias Hummler den jungen Trainern Mut. Armin Stoll riet, neugierig zu bleiben und die eigene Begeisterung für den Fußballsport weiterzugeben.

40-stündige Schulung

Der DFB-Junior-Coach ist als Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit gedacht und stellt eine neue Säule der DFB-Qualifizierungsoffensive dar. Fußballbegeisterte Schüler ab 15 Jahren werden in einer kostenlosen 40-stündigen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet.

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen

Die Ausbildung wird von dem jeweils zuständigen Landesverband unterstützt und begleitet. Neben dem sportspezifischen Wissen wird besonderer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer gelegt. Diese sollen früh die Möglichkeit erhalten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, Trainererfahrung zu sammeln und selbst Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln.

VS-Villingen Wie sich der FC 08 Villingen auf das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren