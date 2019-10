Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Heavy Halloween Festival

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 2.11., 18 Uhr: Das vierte Heavy Halloween-Festival findet mit fünf regionalen Bands aus dem Rock- und Metalbereich statt. Los geht es mit der doppelstädtischen Band Laughing Butterfly. „Old-School-Grunge meets Powerpop“, so das Quintett aus VS über ihren Musikstil, der auch grob als Punkrock bezeichnet werden kann. Weiter geht‘s mit Coldaura, einer waschechten Black Forest Metal Band aus Villingen-Schwenningen. Mit dabei ist auch die Donaueschinger Band Blood Fueled Engine und die Pforzheimer Band Heart of Chrome.

Weltklassik am Klavier mit Slawomir Saranok

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 2.11., 17 Uhr: Heute gastiert in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ der weißrussische Pianist Slawomir Saranok im Bad Dürrheimer Haus des Gastes. Der Solist und Kammermusiker präsentiert mit seinem Programm „ Die h-Moll-Sonate von Chopin – und eine Wette aus Wien...!“ drei herrliche Sonaten aus Klassik und Romantik.

Bock auf Rock Festival

Furtwangen, Festhalle, Sa, 2.11., 20 Uhr: Die Bläserjugend Schönenbach lädt am heutigen Samstag zum ersten Bock auf Rock Festival in die Furtwanger Festhalle ein. Die Besucher erwartet ein Abend mit außergewöhnlichem Rock und der Coverband „Outsiders“ (Bild). Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf bei der Volksbankfiliale.

Kultureller Herbst: Silesius Quartett

Brigachtal, Kath. Kirche St. Martin Kirchdorf, So, 3.11., 18.30 Uhr: Mit Werken u.a. von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven gespielt vom Silesius Quartett aus Stuttgart wird die Reihe „Brigachtaler Herbst“ am Sonntag fortgesetzt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

gesund und vital

Villingen, Neue Tonhalle, So, 3.11., 11 Uhr: gesund & vital heißt es zum vierten Mal beim Forum des Gesundheitsnetzwerkes am Sonntag. Infos rund um das Thema: Diabetes – alles nur Zucker „Erkennen, Verstehen und Verhindern“. Der Auftakt macht um 11.15 Uhr Prof. Dr. med. Stephan Jakob (Bild).

Herbstfestival: „Russkaja“

Villingen, Musikscheune Villingen-Pfaffenweiler, So, 3.11., 17 Uhr: Mit ihren traditionellen russischen Instrumenten zaubern die vier Musiker ein begeisterndes Ensemblespiel. Sie bieten in ihren Konzerten eine erstaunliche Repertoirebandbreite, die weit über die große Tradition russischer Volksmusik hinausgeht.

Literaturtage: Autorenlesung mit Martina Bergmann

St. Georgen, Ökumenisches Gemeindezentrum, So, 3.11., 17 Uhr: Ihr autobiographisches Romandebüt „Mein Leben mit Martha“ ist ein ebenso klarer wie empathischer Bericht über die Betreuung eines an Altersdemenz erkrankten Menschen. Der Eintritt beträgt acht Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 10 Euro.

Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm

Triberg, Kurhaus, Di, 5.11., 19.30 Uhr: Das Heeresmusikkorps Ulm gibt zugunsten der Jugendarbeit der Stadt- und Kurkapelle ein Konzert. Neben der Marschmusik bietet das Heeresmusikkorps Unterhaltung mit klassischen Werken, moderner Unterhaltungsmusik und mit einem starken Bigband-Sound.