Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es zwei Veranstaltungstipps in der Region.

Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran

Bild: Tilmann Krieg

Villingen, Theater am Ring, Mi, 5.2., 19.30 Uhr: Die berührende Geschichte über das Erwachsen werden eines Jungen in der unübersichtlichen Pariser Großstadt kommt heute als Schauspiel in französischer Sprache auf die Bühne. Karten gibt es im Vorverkauf an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Du bist anders, Du bist gut

Bild: Malina Ebert

Tuttlingen, Stadthalle, Mi, 5.2., 20 Uhr: In ihrem Vortrag erklärt die Referentin was im Gehirn von gefühlsstarken Kindern bis in die Pubertät hinein passiert und gibt viele Beispiele und Lösungsansätze für Alltagskonflikte und besondere Krisen. Nora Imlau gilt hierzulande als eine der wichtigsten Expertinnen für Baby- und Kleinkindthemen.