Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Bild: Birgit Meixner/Deutsche Kinemathek

Schwenningen, Theater im Capitol, Mi, 23.10., 20 Uhr: Stan Laurel und Oliver Hardy sind das erfolgreichste Komiker-Duo aller Zeiten. Als „Dick und Doof“ haben sie mit ihren Filmen den Slapstick revolutioniert. In einem spektakulären Stummfilm-Konzert erweckt Stephan Graf von Bothmer die beiden mit seinen einzigartigen filmmusikalischen Methoden voller Intensität zu neuem Leben. Dabei schafft er es nicht nur, ihre Komik lebendig werden zu lassen, sondern lotet auch die Tiefe der Filme mit ihren nachdenklichen Momenten aus.

Bürgergespräch mit Martina Braun MdL

Bild: Büro Martina Braun

Niedereschach, Gasthaus Stellfalle, Mi, 23.10., 19.30 Uhr: Am heutigen Mittwoch lädt die grüne Wahlkreisabgeordnete des Wahlkreises Villingen-Schwenningen Martina Braun MdL zu einem offenen Bürgergespräch ein. Hier wird sie über ihre aktuelle Arbeit im Landtag von Baden-Württemberg berichten und sich den Fragen der Besuchenden stellen.

„Das Schwarzwaldhaus“

Bild: Veranstalter

Tennenbronn, Kath. Pfarrsaal, Mi, 23.10., 19.30 Uhr: Die Heimathausgruppe Tennenbronn bietet mit Dr. Stefan Blum einen Vortrag über die Bedeutung der Schwarzwaldhöfe. Das Schwarzwaldhaus gilt als eines der Markenzeichen unseres Mittelgebirges. Er geht in seinem Vortrag auf die Spurensuche nach dem „schwarzwälderischen“ an den Tennenbronner Höfen.

Podiumsdiskussion zum Thema „Heimat“

Bild: Landtag Baden-Württemberg

Villingen, Neue Tonhalle, Do, 24.10., 19 Uhr: Villingens Geschichts- und Heimatverein bittet morgen zur großen Feier. Muhterem Aras, Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, wird zur Bedeutung von Heimat sprechen. Moderiert wird die Runde von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl.

Musical-Show: Mamma Mia

Bild: Kur- und Bäder Bad Dürrheim

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 24.10., 20 Uhr: Drei mögliche Väter, zwei unvergessliche Tage. Ein unwiderstehliches Musical, welches von Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel lebt und dort eine Taverne betreibt, handelt.

George Owell 1984

Bild: Predieri

Villingen, Theater am Ring, Do, 24.10., 20 Uhr: Eine Welt mit Supermächten, die sich feindlich gegenüberstehen und Überwachung der Bevölkerung durch technische Geräte – was in Orwells berühmtem Roman ‚“1984“ noch düstere Zukunftsvision ist, scheint teilweise die Welt von heute zu beschreiben.

Visionen für eine bessere Zukunft

Bild: dpa

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Fr, 25.10., 18.30 Uhr: Pater Dr. Notker Wolf analysiert unsere augenblickliche Lage und zeigt uns Wege auf, die uns in eine bessere Zukunft führen. Das Pfarrgemeinderats-Team „Gott und die Welt“ der Seelsorgeeinheit Bregtal lädt zu diesem interessanten Thema ein.

Flüsse als Spiegelbild der Gesellschaft

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Umweltzentrum Möglingshöhe, Fr, 25.10., 19.30 Uhr: Professor Dr. Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen wird am kommenden Freitag im Umweltzentrum Möglingshöhe über das Thema „Rheines Wasser“ – Flüsse als Spiegelbild der Gesellschaft referieren. Der Eintritt beträgt fünf Euro.