Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Bayerisches Junior Ballett München – Grand Finale!

Bild: Wilfried Hösl

Villingen, Theater am Ring, Mi, 16.10., 20 Uhr: Im Rahmen der großen „Tanzland-Kooperation“, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, hat das Bayerische Junior Ballett München über drei Spielzeiten das Publikum mit begeisternden Tanzaufführungen beglückt. Nun lädt die junge Compagnie zum „Grand Finale!“‘ ihres Wirkens ins Villinger Theater am Ring ein. Zu sehen ist u. a. die Kreation „Im Wald“, in der sich der Choreograf Xin Peng Wang mit dem inneren Spannungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft auseinandersetzt.

International Festival

Bild: Hochschule Furtwangen

Furtwangen, Hochschule, Mi, 16.10., 16 Uhr: Studierende u.a. aus Brasilien, Kamerun, der Tschechischen Republik, der Dominikanischen Republik, Frankreich, Deutschland, Indien, Iran, Kasachstan, Korea, Mexiko, Rumänien, Spanien, Taiwan, Thailand und Indonesien stellen ihre Heimat vor. Die Besucher können ihre Stimme für die beste Länderpräsentation abgeben.

Schlafstörungen bei Kindern

Bild: AdobeStock

Villingen, Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit der Interdisziplinären Frühförderstelle, Herdstraße 4, Mi, 16.10., 19.30 Uhr: Heute geht Referentin Lisa Reitzig darauf ein, woher Schlafprobleme kommen können und wie sich diese auf das Verhalten des Kindes auswirken. Sie ist Diplom-Psychologin bei der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ).

Chaplin – Das Musical

Bild: Kratochvil

Villingen, Theater am Ring, Do, 17.10., 20 Uhr: Er war der erste Weltstar des Films, einer der beliebtesten Entertainer seiner Zeit. Er war Komiker, Schauspieler, Regisseur, Komponist und ein revolutionärer Filmemacher. Doch galt er auch als Frauenheld, Geizhals und Kommunist. Wer aber war Charlie Chaplin wirklich?

Das Universum erklären

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 17.10., 20 Uhr: Am Donnerstag hält Dr. Florian Wolf in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag über „Das Universum, die Stringtheorie und das Sumpfland“. Eintritt ist frei. Unser Universum wächst und wächst – und das immer schneller.

Bock auf Rock Festival

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Festhalle, Sa, 2.11., 20 Uhr: Die Bläserjungend Schönenbach lädt zum ersten Bock auf Rock Festival u.a. mit den Outsiders (Bild) am 2. November, ein. Karten gibt es ab sofort in der Volksbank Filiale Furtwangen zum Vorverkaufspreis von acht Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 10 Euro.

Benefizkonzert zu Ehren von Axel Deyda

Bild: Schuster

Königsfeld, Burgruine Waldau, Fr, 18.10., 19 Uhr: Nachdem der Sänger und Gitarrist verstorben ist, übernehmen Musikerfreunde seinen bereits geplanten Gig. Er hatte zusammen mit dem Wirte-Ehepaar Elke und Fritz Beck (Bild) beabsichtigt, den Erlös zugunsten der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe zu spenden.

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Deutsches Phonomuseum, Fr, 18.10., 19 Uhr: Bernhard Betting präsentiert seine neue Multimediaproduktion. Mit ihm musizieren Ruth Zwingenberger (Gesang), Wilhelm Plötz (Gitarre, Akkordeon, Gesang) und Ingo Perk (Perkussion, Gesang). Jochen Baumann sorgt für den bestmöglichen Klang.