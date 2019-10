Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Chaos auf Schloss Haversham

Bild: Helmut Seuffert

Villingen, Theater am Ring, Fr, 18.10., 20 Uhr: „Hals- und Beinbruch“ ist für diese Laienspielgruppe noch das geringste Problem! Wenn nicht nur Requisiten, sondern auch Darsteller verschwinden und zu den unpassendsten Gelegenheiten wieder auftauchen, die Technik versagt und das Bühnenbild nach und nach in sich zusammenkracht – dann kann es sich nur um einen Theaterabend der feinsten englischen Komödien-Art handeln! Einfach alles scheint sich gegen die Aufführung von „Mord auf Schloss Haversham“ verschworen zu haben.

Die Erfindung des Dieselmotors

Bild: Raub

Villingen, Franziskanermuseum, Fr, 18.10., 19 Uhr: Das Franziskanermuseum lädt Technikfreunde und alle Interessierten zu einem energietechnischen Vortrag mit Vorführung ein. Die beiden Referenten Dr. Georg Baum und Harald Ketterer werden sowohl das bewegte Leben von Rudolf Diesel nachzeichnen, als auch die Wirkungsweise seines Dieselmotors anschaulich erklären.

25 Jahre Fetzä Bätscher

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Ostbaarhalle Unterbaldingen, Sa, 19.10., 19 Uhr: Neben Vereinen wie die Villinger Schalmeien, der Musikzug der TG Schwenningen, die Jazztanzgruppe M & Double U sowie die Guggenmusik der Fazenedle und die Guggenmusik Krawazi Ramblers sind alle eingeladen, die Spaß am Feiern haben.

Benefizkonzert mit dem Kammerorchester

Bild: Werner Müller

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Sa, 19.10., 19.30 Uhr: In der Pfarrkirche findet ein Benefizkonzert des Kammerorchesters St. Georgen statt. Gespielt werden u.a. Werke aus der Barockzeit und der Romantik von Johann Sebastian Bach und Edward Elgar. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Geoff Goodman-Quintett

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 19.10., 21 Uhr: Zwischen Tradition und Moderne bewegt sich die Musik des Geoff Goodman-Quintetts am Samstag im Jazzkeller. Die Fünf präsentieren keine Kopfgeburten, sondern ausgesprochen hörbare Bauchstücke voller Humor, Tiefe, Melodienreichtum und raffinierter Arrangements.

Papi‘s Pumpels

Bild: Musikverein Tennenbronn

Tennenbronn, Festhalle, Sa, 19.10., 19 Uhr: Die Pumpels unternehmen eine Reise durch die Schlagerwelt der 70er Jahre. Auch das kulinarische Angebot und die Dekoration wird dementsprechend angepasst. Die 19 Musiker des Frohsinns werden als Vorband auftreten und jede Menge Schlager präsentieren.

Kilwi-Fest der Musikkapelle Gütenbach

Bild: Frank Hiermann

Gütenbach, Scherensäge, Sa/So, 19./20.10., 18/11.30 Uhr: Am Samstag erwartet die Gäste ab 18 Uhr ein leckeres Speise- und Getränkeangebot. Zur Dämmerung wird das große Kilwi-Feuer entzündet. Außerdem ist der Barbetrieb sowie die Schießbude geöffnet. Am Sonntag beginnt das Fest ab 11.30 Uhr.

Villingen im Licht

Bild: Veranstalter

Villingen, Innenstadt, Fr, 18.10., 18 Uhr: Am heutigen Freitag werden 30 Installationen an den Geschäftshäusern sein, der Verband bestückt zusätzlich den Latschariplatz, das Niedere Tor und den Osianderplatz. Parallel dazu findet auch die lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr statt. Fünf Stadtführer bieten ab 18 Uhr Taschenlampen-Kurzführungen an.