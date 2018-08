von SK

Rottweiler Ferieinzauber: Kubanische Nacht

Bild: Veranstalter

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Rottweil, Kraftwerk Rottweil, Sa, 18.8., 21 Uhr: Der morbide Charme des Kraftwerks ist der perfekte Schauplatz für eine Sommernacht voll kubanischem Feuer und heißen Vollblutmusikern. Auf drei verschieden Floors gibt es viel Platz für sensationelle Stimmen, fröhliche Instrumente und karibische Lebenslust.

Waldfest der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen

Bild: Bürgerwehr

Villingen, Festplatz Walkebuck, Sa/So, 18./19. 8., 15/10 Uhr: Das traditionelle Waldfest der Historischen Bürgerwehr und Trachtenmusik (Bild) am Walkebuck findet am Samstag, 18. August, ab 15 Uhr sowie am Sonntag, ab 10 Uhr, statt. Für musikalische Unterhaltung dieses Jahr sorgen am Samstag, ab 19 Uhr die Schwarzwaldschlawiner, am Sonntag spielen die Stadtmusikanten von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr und die Kramer-Musikanten von 16 bis 20 Uhr. Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

30 Jahre Wombats

Bild: Ritter

Schonach, Musikpavillon im Kurgarten, Sa, 18.8., 18.30 Uhr: Die Veranstaltung mit insgesamt drei Bands wird am Samstag ausreichend für Abwechslung sorgen. Eröffnet wird der abwechslungsreiche Abend durch die heimische Familien-Formation Die Schyles. Auch die Sängerin und Songwriterin Jenny Bright wird mit von der Partie sein.

Reparatur-Café

Bild: Christa Hajek

Furtwangen, Postkraftwagenhof, Sa, 18.8., 10 Uhr: Das Bügeleisen wird nur noch lauwarm? Kann man das Teil reparieren oder muss das weg? Eine Nachfrage im Furtwanger Reparaturcafé lohnt sich in jedem Fall. Jeden dritten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr sind versierte Experten im Jugendraum im alten Postkraftwagenhof und begutachten, was ihnen gebracht wird.

Ein Hoch auf die Ortenau

Bild: Badischer Weinbauverband

Gutach, Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, So, 19.8., 11 Uhr: In Kooperation mit dem Weinparadies Ortenau stellt das Freilichtmuseum seinen Besuchern bis 17 Uhr die Weinregion zwischen Schwarzwald und Rhein näher vor. Um 11 Uhr lädt Doris Kist zur Heuboden-Akademie ein.

Moderierte Tunnelfahrt mit dem Dampfsonderzug

Bild: Manuel Mader

Triberg, Bahnhof Triberg, So, 19.8., 13.15 Uhr: Bei dieser Fahrt dampft und raucht es richtig. Die guten alten Dampfloks 52 7596 oder 01 519 ziehen die Waggons. Die etwa dreistündige Tour geht von Triberg über St. Georgen nach Hausach und zurück nach Triberg.

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung

Bild: Stadt VS

Villingen, Franziskanermuseum, So, 19.8., 15 Uhr: Die Kurzführung durch die Containerausstellung "Das Geheimnis der Keltenfürstin" findet am Sonntag, um 15 Uhr, statt. Einzelbesucher können die Schau noch bis Ende September von Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr besichtigen.

Das Hornberger Schießen

Bild: Veranstalter

Hornberg, Freilichtbühne, So, 19.8., 16 Uhr: Es geht aus wie das Hornberger Schießen. Besucher erleben, wie Hornberger Bürger dieses Missgeschick ihrer Vorfahren in einem lustigen Spiel, mit Witz, Humor und dem nötigen „Schuss Selbstironie“, vor der herrlichen Kulisse zum Besten geben.

