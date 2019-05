von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Konzert mit Anke Helfrich/Angelika Niescier-Duo

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 4.5., 21 Uhr: Zwei herausragende Musikerinnen der Jazzszene sind am Samstag zu erleben: Die Pianistin Anke Helfrich und die Altsaxofonistin Angelika Niescier. Als Leader in eigenen Bands sowie als Solisten in den Ensembles bekannter Kollegen konnte man sie schon erleben. Helfrich, bewegt sich stilistisch zwischen Modern Jazz und Avantgarde, ihr Gespür für harmonische Spannungen und für rhythmische Komplexität, zeugen zugleich von großem Traditionsbewusstsein. Eine Begegnung der besonderen Art ist ihr Zusammentreffen mit Angelika Niescier.

Poetry Slam – Soloprogramm

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Turm, Sa, 4.5., 19.30 Uhr: Mit dem neuen Programm „Hals- und Reimbruch“ mit Poesie, Musik und Witz durch Leben stehen Ansgar Hufnagel und Cäcilia Bosch in Villingen auf der Bühne. Als Bühnenduo „Einfach so“ versprechen die beiden Wortakrobaten und Versschleifer einen unterhaltsamen Abend. Bild: Veranstalter

Nockalm Quintett

Bild: Veranstalter

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 4.5., 20.30 Uhr: Das Nockalm Quintett tritt am heutigen Samstag in Schonach im Haus des Gastes auf. Seit über 30 Jahren steht das Nockalm Quintett bereits auf der Bühne. Die „Nockis“ – wie sie von ihren Fans gerufen werden – haben sich im Laufe der vielen Jahre in die Herzen des Publikums erspielt.

Ruhige Nummern und Duette

Bild: Veranstalter

Villingen, Saba-Kantine, Fr, 10.5., 19.30 Uhr: Zum fünften Mal werden am nächsten Freitag in Villingen „Ruhige Nummern und Duette“ präsentiert. Aus der Idee der Dörr-Brüder, einen Abend lang nur Balladen zu spielen, entstanden über die vergangenen sechs Jahre hinweg außergewöhnliche Konzertabende.

Schramberger Orgelkonzerte

Bild: Veranstalter

Schramberg, St. Maria-Kirche Talstadt, So, 5.5., 20 Uhr: Der Verein „Schramberger Orgelkonzerte“ feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 175 Jahre Walcker-Orgel. Bei diesem Festakt konzertiert Dr. Martin Welzel aus München, der dort an der Ludwig-Maximilians-Universität unterrichtet.

Naturerlebniswoche

Bild: Grießhaber

Tennenbronn, Wanderparkplatz Remsbach, So, 5.5., 14 Uhr: Die NaturErlebnisWoche ist ein bundesweites Ereignis. Die Strecke ist angelehnt an die „Augenblicksrunde“ auf dem Auerhahnweg. Sie ist gut für Familien mit Kindern geeignet. Gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung ist erforderlich.

Geschichte(n) auf dem Villinger Friedhof

Bild: Christiane Lehmann

Villingen, Friedhof, Sa, 4.5., 14 Uhr: Die Stadtführerin Christiane Lehmann führt über den Friedhof mit Kapelle und Altstadtquelle. Sie berichtet von den letzten Ruhestätten der Menschen, die in Villingen gelebt und bis in unsere Zeit ihre Spuren hinterlassen haben.

Sonderführung „Tick Tack Trick“

Bild: Wolfgang Raufer

Furtwangen, Deutsches Uhrenmuseum, So, 5.5., 14 Uhr: In der Sonderausstellung „Tick Tack Trick“ im Deutschen Uhrenmuseum geht es um Uhren mit beweglichen Automaten. Sie erzählen unter anderem Geschichten vom Jahrmarkt sowie aus dem Wirtshaus oder von der Uhrmachergasse.