Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Die Schneekönigin

Bild: svetography stock adobe com

Villingen, Theater am Ring, Sa, 29.12., 18 Uhr: "Die Schneekönigin" gehört zu den schönsten Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Auch rund 170 Jahre nach der Erstveröffentlichung verzaubert die Geschichte um einen eisigen Fluch und die Macht der Liebe die Welt, inspirierte zuletzt Disney zum Hit "Die Eiskönigin". Nun ist das magische Abenteuer als Familienmusical mit fantasievollem Bühnenbild, bezaubernder Musik und voll poetischer Sprache zu erleben. Kay und Gerda sind die besten Freunde und treffen sich so oft wie möglich zum Spielen.

Weihnachtsträume mit Patrick Lindner

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, Sa, 29.12., 20 Uhr: Dieses Jahr sind neben Gastgeber Patrick Linder die Südtiroler Stars aus dem Grand Prix der Volksmusik "Die Geschwister Niederbacher" sowie die "Stimmen der Berge" mit dabei. Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit klangvollen und stimmungsvollen Liedern.

Titanic

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Theater am Turm, Sa/So/Mo, 29.12., 20/20/20 Uhr: Das Zwei-Personen-Stück mit Hannah Kubon und Katharina Werwein ist auch am Montag zusätzlich um 17 Uhr zu sehen. Sie erzählen die Geschichte von Elli und Alberta, zweier Kantinenfrauen, die sich in den Kinofilm "Titanic" verliebt haben.

Konzert der Stadt- und Jugendkapelle Furtwangen

Bild: Heimpel

Furtwangen, Festhalle, Di, 1.1., 19.30 Uhr: Die Stadtkapelle lädt zum Neujahrskonzert ein. Unter dem Motto "Schule" begleiten die Musiker/innen die Zuhörer durch den Abend. Zum Schulstart spielt die Jugendkapelle bevor die Stadtkapelle mit einem vielfältig aufgestellten Stundenplan den Abend fortsetzt.

Triberger Weihnachtszauber

Bild: Roland Sprich

Triberg, Naturbühne am Wasserfall, Sa, 29.12., 14 Uhr: Bis Sonntag verwandelt der Triberger Weihnachtszauber das Areal um Deutschlands höchste Wasserfälle in ein Wintermärchen. Fünf Mal täglich präsentiert sich die Feuershow am Wasserfall. Auch das 20-Meter-SÜDKURIER-Riesenrad ist wieder mit dabei.

Ivushka – Weihnachtsrevue

Bild: Ivushka

Villingen, Theater am Ring, So, 30.12., 18 Uhr: Russische Weihnachten – das bedeutet bunte, ausgelassene Feierlichkeiten mit wildem Tanz und fröhlichem Gesang. Diesen Zauber bringt die Weihnachtsrevue "Ivushka" ins Theater am Ring. Eine spannende Reise zum Träumen und Kennenlernen gleichermaßen.

Festliche Musik zum Jahresausklang

Bild: Veranstalter

Villingen, Münster ULF, Mo, 31.12., 22 Uhr: Bernhard Kratzer, Solotrompeter im Orchester der Württembergischen Staatsoper Stuttgart und einer der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands und Münsterorganist Roman Laub gestalten gemeinsam die Jahresschlussmusik mit Werken u.a. von Bach.