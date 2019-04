von SK

Stadtanzeiger Autofrühling

Villingen, Innenstadt, Sa, 27.4., 10 Uhr: Heute ist es wieder soweit, die Wochenzeitung Stadtanzeiger veranstaltet traditionell die große Autoschau in Villingen. Vom Latschariplatz bis zum Bickentor, von der Niederen Straße bis zum Oberen Tor: Die Innenstadt – mit Ausnahme der aktuellen Baustellenbereiche in der Rietstraße – wird von 10 bis 17 Uhr zur großen Flaniermeile, gesäumt mit den aktuellen Automodellen aus Top-Autohäusern der Region. Beim gemütlichen Bummel durch die Stadt können sich Autointeressierte über die neuesten Trends in der Autowelt informieren.

Maifest der Feuerwehr Mönchweiler

Mönchweiler, Feuerwehrgerätehaus, Sa, 27.4., 20 Uhr: Los geht es um 20 Uhr mit der Durschtlöscherparty im Feuerwehrhaus. Ein DJ, gute Musik, Discofeeling und Getränke erwarten die Gäste. Weiter geht es am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr, mit dem Stellen des Maibaums und musikalischer Unterstützung des Musikvereins. Am Maifeiertag beginnt das Fest mit dem Frühschoppen.

32. Jazzfest Rottweil 2019

Rottweil, verschiedene Lokale in der Innenstadt, Di, 30.4., 17 Uhr: Den Auftakt bildet am Dienstag die große Musiknacht Jazz in Town. 40 Live-Acts werden ab 17 Uhr auf der Bühne Obere Hauptstraße und abends in 36 Lokalitäten die gesamte Innenstadt bespielen. Für nahezu jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Geführte Wanderungen

Unterkirnach, Mühlenplatz, Mi, 1.5., 11.15 Uhr: Unterkirnach hat einen Wanderweg zum Qualitätswanderweg zertifizieren lassen. Dieser ist zur Wandersaison 2019 fertig hergerichtet worden. Der 11,3 km lange "Geschichtspfad" wird mit dem Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt am Mittwoch offiziell eröffnet.

Konzert mit Bill Drake

St. Georgen, Ev. Kirche Langenschiltach, Mi, 1.5., 19.30 Uhr: Am 1. Mai ist der Musiker Bill Drake zu Gast. Bill und seine Frau Teresa leben in Atlanta. In einer bewegenden Mischung aus Musik und Zeugnis erzählt er u.a. von einer schwierigen Kindheit und von Versöhnung sowie einer radikalen Umgestaltung durch Jesus Christus.

36. Internationaler Neukircher Wandertag

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Mi, 1.5., 7 Uhr: Der Schwarzwaldverein Neukirch lädt am Mittwoch zum 36. Internationalen Neukircher Wandertag ein. Start und Ziel befinden sich an der Schwarzwaldhalle. Startzeit ist von 7 Uhr bis 13 Uhr. Es werden Strecken mit 5 km und 10 km angeboten.

Konzert des Akkordeonorchesters Tennenbronn

Tennenbronn, Evangelisches Gemeindehaus, So, 28.4., 17 Uhr: Dirigentin Sabrina Latus wird Songs mit Ohrwurm-Charakter auflegen – mit dabei ist der Slow-Rock-Titel "N'oubliez jamais" des Musikers Joe Cocker. Oder "Don't worry, be happy" von Bobby McFerrin, der damit Ende der 80er einen Hit gelandet hatte.

Blaulichtparty

Tennenbronn, Feuerwehrgerätehaus, Sa, 27.4., 20 Uhr: Traditionell veranstaltet die Feuerwehrabteilung Tennenbronn ihre Blaulichtparty für Jung und Alt. Mit einem Pils- und Weizenstand sowie einer Cocktailbar und Partymusik der DJs sorgen die Wehrmänner für eine reichhaltige Getränkeauswahl und Partystimmung. Der Eintritt kostet ein Euro.