Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

25 Jahre Uhrenindustriemuseum – Museumsnacht

Bild: Städtische Museen

Schwenningen, Uhrenindustriemuseum, Sa, 19.10., 17 Uhr: Aus diesem Anlass veranstalten das Museum und der Förderkreis Lebendiges Uhrenindustriemuseum eine Museumsnacht mit einem vielseitigen Programm u.a. aus Führungen und Vorträgen. Der Vorsitzende des Förderkreises Siegfried Heinzmann hält um 18 Uhr einen Vortrag zu Schwenninger Lebenswelten um 1910. Anhand vieler Fotos zeigt er die bauliche Situation des sich zur Stadt entwickelten Industriedorfes Schwenningens auf und spricht über den Alltag der Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellten.

Projektchor VS – Stuttgarter Philharmoniker

Bild: Ev. Bezirkskantorat Villingen

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, So, 20.10., 17 Uhr: Der Projektchor VS und die Stuttgarter Philharmoniker spielen am Sonntag, um 17 Uhr, im Franziskaner Konzerthaus u.a. Wolfgang Amadeus Mozart Große Messe in c-Moll KV 427. Das Werk gehört formal zum Typus der „Missa solemnis“, eine besonders festliche und umfangreiche Messvertonung.

Es ist angerichtet

Bild: Veranstalter

Villingen, Gasthaus Hader-Karle, Sa, 19.10., 20 Uhr: Mit ihrem Programm „es ist angerichtet“ rühren die beiden Protagonisten mit dem Hang zum zwischenmenschlichen Wahnsinn in Ehe, Alltag und Politik. Harmonisch und vertraut wie kurz vor der Scheidung, bieten „de Michel und Frau Pflug“ höchst skurrile Alltagsgeschichten, die das Leben so schreibt.

Furtwanger Oldtimertreffen mit Food Trucks

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Innenstadt, So, 20.10., 11 Uhr: Am Sonntag steht in der Furtwanger Innenstadt ein großes Oldtimer Open Air auf dem Programm. Neben zahlreichen Oldtimern werden einige Food-Trucks für das leibliche Wohl sorgen. Auch der Furtwanger Einzelhandel bietet einen verkaufsoffenen Sonntag an.

Goldener Herbst-Sonntag

Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schonach, Innenstadt, So, 20.10., 13 Uhr: Von 13 bis 18 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, durchs Dorf zu bummeln und nach Herzenslust einzukaufen. So bunt wie Herbstblätter, so vielfältig ist das Warensortiment, das die beteiligten Schonacher Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag anbieten.

Wie jetzt....?!“ – Lizzy Aumeier

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Sa, 19.10., 20 Uhr: Die waschechte Bayerin Lizzy Aumeier tritt heute auf der Bühne im Haus des Bürgers auf und lädt zu ihrem Programm „Wie jetzt“?! ein. Hier dreht sich alles rund um den allgemeinen Wahnsinn der Welt, insbesondere der unseren.

Mein Hund – Hundemesse

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 19/20.10., jeweils 11 Uhr: Bereits zum sechsten Mal findet das beliebte Hundeevent statt. Erstmals findet der neue Mitmachwettbewerb „DogRecord“ statt. Jeder Hund kann teilnehmen, wenn er ein besonderes Talent beherrscht. Geöffnet ist an beiden Tagen bis 18 Uhr.

Konzert der Musikakademie VS

Bild: Musikakademie VS

Schwenningen, Rathaus Schwenningen, Sa, 19.10., 15.30 Uhr: Unter dem Motto „Ein Blick hinter die Kulissen“ wird der unterschiedliche Leistungsstand der Musikanten ebenso zu hören sein wie die Profis – sozusagen vom kleinsten Schülertrio bis zum Dozentenduo mit Nadia Sofokleous und Kwame Cole.