Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

60. Südwestmesse

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Messegelände, Sa, 15.6. bis So, 23.6.: Zum 60. Mal zeigen und erklären rund 700 Aussteller in 21 Hallen und auf dem großen Freigelände über 10.000 Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche. Erstmals sind alle Leichtbauhallen klimatisiert. Die Shopping-Meile und Entdeckungstour für die ganze Familie ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Schwarzwald-Festzelt wird täglich wechselndes Musikprogramm live gespielt. Der Eintritt zum Festzelt ist an allen Messetagen im Eintrittspreis enthalten.

Singing Souls – A Tribute to Music

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Sa, 15.6., 19 Uhr: Mit Songs aus den vergangenen fünf Jahrzenten möchte das Pop-Ensemble „Singing Souls“ das „Tribute to Music“ feiern. Hits von Queen, Abba, Bon Jovi, Bonnie Tyler oder aber Pur, Münchner Freiheit, Nena oder Ich&Ich und vielen weiteren Künstlern werden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Scherensägenfest der Musikkapelle Gütenbach

Bild: Veranstalter

Gütenbach, Scherensäge, Sa/So, 15./16.6., 16/11.30 Uhr: Heute beginnt das Fest um 16 Uhr. Für die Einstimmung zur Party lockt die Happy Hour bis 18 Uhr, bei der alle Getränke (außer Bargetränke) zum halben Preis angeboten werden. Anschließend wird das Zelt von der Partyband Lederarsch kräftig eingeheizt.

Schnarchen – ein ernstes Signal für die Gesundheit

Bild: Jens Wursthorn

Villingen, Druckzentrum Südwest, Mo, 17.6., 14.30 Uhr: Zum Thema Schlaganfallrisiko bei schlafbezogenen Atemstörungen infolge anatomischer Veränderungen in den oberen Atemwegen referiert Privatdozent Dr. Miloš Fischer, Leitender Oberarzt in der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Villingen und seine „Royals“

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Sa, 15.6., 15 Uhr: Villingen und seine „Royals“ – auf den Spuren der Habsburger – so lautet der Titel der von der Wirtschaft & Tourismus heute angebotenen Führung. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich: Telefon: 07721/82-2340 sowie Telefon 07720/82-1066.

Südwest-Messe: Anita und Alexandra Hofmann

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Messegelände, Mi, 19.6.: Am Mittwoch gibt es den liebgewonnenen Schnitzeltag. Musikalisch wird dies mit Anita und Alexandra Hofmann, zwei Größen der Musikbranche, untermalt. Gesang, Tanz, Instrumente, Moderation – auf der Bühne zeigen sie die ganze Bandbreite ihres vielseitigen Könnens.

Duo Burstein / Legnani

Bild: Tournee- und Pressebüro Cunningham

Villingen, Abt-Gaisser-Haus, Mi, 19.6., 20 Uhr: Am Mittwoch sind Ariana Burstein, Cello & Roberto Legnani, Gitarre im Abt-Gaisser-Haus zu Gast. Karten gibt es an der Abendkasse. Weitere Infos und Ticketreservierung: www.tourneebuero-cunningham.com und Telefon 07852/933034.

Sommerfest des Musikvereins Unterkirnach

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Mühlenplatz, Sa/So, 15./16.6., 16/10 Uhr: Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. Ab 16.30 Uhr spielt der Musikverein Althengstett. Ab 20 Uhr sorgen die „Brotäne Herdepfl“ (Bild) für Stimmung und ab 22 Uhr werden Charts and all Mixed Up Tunes gespielt. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr, zum Frühschoppen ab 11 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Nußbach.