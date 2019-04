von SK

Chorkonzert mit Vokale – Das Chor Ensemble

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 14.4., 17 Uhr: Unter dem Titel "Jesu, meine Freude" erklingen am Sonntag a cappella Motetten und Orgelwerke von Johann Kuhnau, Rudolf Mauersberger, Johannes Brahms und Max Reger. Im Zentrum des Konzerts steht die Motette "Jesu, meine Freude" von Johann Sebastian Bach, die von Peter Hastedt an der Orgel begleitet wird. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Infos im Ev. Bezirkskantorat unter info@kirchenmusik-vs.de sowie Telefon 07721/845146 oder www.kirchenmusik-vs.de.

Schwarzwaldfest der Blasmusik 2019

Bad Dürrheim, Bergweghalle Hochemmingen, Sa, 13.4., 14 Uhr: Die Initiatoren Prof. Gerhard Wolf und Gerhard Ruby lassen dieses Jahr sieben Blasmusikformationen auftreten: die Blaskapelle EBB, Schwansinn, Polka-Rebellen, Polka Cabana (Bild), Schwarzwald-Schlawiner, Saustallmusikanten und SBO Schwarzwald-Baar. Ab 18 Uhr kostet der Eintritt 15 Euro.

Frühjahrs-Doppelkonzert St. Märgen-Glashütte

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Sa, 13.4., 20 Uhr: Die Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte lädt am heutigen Samstag, 13. April, zum Frühjahrs-Doppelkonzert in die Schwarzwaldhalle Neukirch. Beginn ist um 20 Uhr. Die Gastkapelle in diesem Jahr ist die Trachtenkapelle Falkau-Raitenbuch.

Konzert der Stadt- und Kurkapelle

Triberg, Schwarzwaldmuseum, So, 14.4., 14 Uhr: Am Sonntag öffnet das Museumscafé wieder die Türen, um die Touristen, aber auch Einheimische mit leckeren Kuchen und Kaffeespezialitäten zu verwöhnen. Die Stadt- und Kurkapelle eröffnet die Saison mit einem Vorspielnachmittag.

Furchtbar tobt der Kampf

Villingen, Franziskanermuseum, So, 14.4., 15 Uhr: Erstmals bietet das Franziskanermuseum eine Kostümführung mit Henry Greif zum Thema "Furchtbar tobt der Kampf": Die Belagerungen Villingens an. Im Bericht vermischen sich Anekdoten und reale Hintergründe zu einem lebendigen Geschichtspanorama.

Verkaufsoffener Sonntag

Schonach, So, 14.4., 13 Uhr: Am Sonntag laden die Triberger und Schonacher Einzelhändler wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In beiden Orten haben die teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird ein vielfältiges Programm mit diversen Aktionen geboten.

Reiseziel Pakistan

Furtwangen, Rösslekeller Neukirch, Sa, 13.4., 20 Uhr: Kordula und Richard Kugele sind seit drei Jahrzehnten mit Südasien vielfältig verbunden. Sie berichten mit einmaligen Bildern von einer neunwöchigen Reise im Sommer 2018. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit neugierigen und freundlichen Menschen.

Orgelmusik zur Marktzeit

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 13.4., 11 Uhr: Zur 200. Orgelmusik zur Marktzeit spielt Christian Schmitt an der rekonstruierten Silbermann-Orgel zusammen mit Gundula Bolanz an der Blockflöte Werke von Francois Couperin, Johann Sebastian Bach und C.Ph.E. Bach. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.