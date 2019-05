von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Ferenc und Magnus Mehl-Quartett

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 11.5., 21 Uhr: Gute Bekannte gastieren heute im Jazzkeller: die Brüder Magnus und Ferenc Mehl aus Rottweil mit ihrem Quartett. Das spannungsgeladene Bandkonzept beinhaltet fetzige Eigenkompositionen und gefühlvolle Balladen. Ohne Berührungsängste schöpfen die Vier aus dem Vollen der Jazzgeschichte, begeistern aber trotzdem mit ihrer ganz persönlichen, explosiven und energiegeladenen Musik. Sowohl die einzelnen Mitglieder der Band als auch FUMMQ selbst wurden vielfach mit Preisen und Auszeichnungen bedacht.

Einweihung der Downhill-Strecke

Bild: AdobeStock

Königsfeld, Downhill-Strecke, Sa, 11.5., 16 Uhr: „Pump or Jump“ Trail Königsfeld können sowohl Anfänger als auch ambitionierte Mountainbiker auf einem Trail Spaß haben, der lediglich einen Höhenunterschied von 30 Metern aufweist. Der Trail bietet mit seinen zahlreichen Wellen und großen Anliegerkurven jede Menge Kombinations– und Steigerungsmöglichkeiten.

23. Internationale Narrenbörse

Bild: Sabine Naiemi

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Sa/So, 11/12.5., jeweils 11 Uhr: Am Wochenende laden der Verein Narrenschopf und die Fastnachtslandschaft Schwarzwald alle Schaulustigen, Jäger und Sammler zur Narrenbörse ein, das eine oder andere Schnäppchen zu erwerben. Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Familienfest im Kurgarten

Bild: Jochen Hahne

Villingen, Kurgarten, So, 12.5., 11 Uhr: Mit einem großen Familienfest am Sonntag fällt der Startschuss für die diesjährigen Veranstaltungen im Kurgarten. Der Freundeskreis hat einiges auf die Beine gestellt. Das Familienfest findet am Sonntag bei jedem Wetter statt.

Tango-Konzert am Muttertag

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, So, 12.5., 17 Uhr: Auf dem Programm steht die „Misa a buenos aires“ des Komponisten Martín Palmeri, die mit verschiedenen Tango-Kompositionen ergänzt wird. So erklingt neben der Messe u.a. Piazollas bekanntes Stück „Libertango“. Die Leitung hat Marius Mack.

VS-Forum: „Geht es um Macht oder Inhalte?“

Bild: HertieSchoolofGovernance

Villingen, Neue Tonhalle, Di, 14.5., 19.30 Uhr: Der Leiter der politischen Redaktion des Medienhauses SÜDKURIER, Dieter Löffler, diskutiert mit Andrea Römmele, Professorin für Kommunikation in Politik. Anmeldung: www.forum.suedkurier.de/villingen sowie Telefon 0800/8808000.

Kulturwoche – Verkaufsoffener Sonntag

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Innenstadt, So, 12.5., 12 Uhr: Ein Fest von Furtwanger, für Furtwanger: Bereits seit 10 Jahren feiern die Vereine und Institutionen die Kulturwoche gemeinsam. In diesem Jahr gibt es daher eine Jubiläumswoche mit verkaufsoffenem Sonntag und einem gewohnt abwechslungsreichen Programm.

Wege zu einer guten medizinischen Versorgung

Bild: Grüne Kreisverband SWB

St. Georgen, Hotel Kammerer, Mo, 13.5., 19 Uhr: Um „Wege zu einer guten medizinischen Versorgung im ländlichen Raum“ geht es beim Vortrag mit Petra Krebs, Landtagsabgeordnete aus Wangen. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion.