Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Nachtumzug der Wolfbachrolli

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Pfaffenweiler, Sa, 11.1., 19 Uhr: Zum Nachtumzug der Wolfbach-Rolli haben sich dieses Jahr wieder 49 Zünfte und Gruppierungen angemeldet, die ihr närrisches Treiben im Ort verbreiten. Hexen, Teufel, Waldgesindel und Narrenvereine sind im Ort unterwegs, begleitet vom Musikgruppen und schräger Guggenmusik. Zahlreiche Besenwirtschaften entlang der Umzugsstrecke, das Gasthaus Rössle und die Festhalle sowie ein Partyzelt auf dem Bolzplatz werden für die rund 1200 Hästräger und für die Besucher bereitstehen.

Konzert mit Olivia Trummer

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 11.1., 21 Uhr: Eine mittlerweile international beachtete Pianistin kommt zum Konzertauftakt am heutigen Samstag in den Jazzkeller nach Villingen: Die in Stuttgart und New York ausgebildete Pianistin und Sängerin Olivia Trummer fasziniert ihr Publikum mit ihrer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil.

Kinderstück: Taubenkommissare

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Turm, Sa/So, 11./12.1., jeweils 15 Uhr: Das diesjährige Kinderstück am Theater am Turm mit Premiere am heutigen Samstag ist eine Eigenproduktion durch und durch – diesmal stammt auch die Geschichte des Kinderkrimis aus den eigenen Reihen. Timo Ben ist nicht nur selbst Darsteller, sondern begleitet das Kinderstück zeitweise auch mit der Gitarre.

Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach

Bild: Stefan Heimpel

Vöhrenbach, Festhalle, Sa, 11.1., 19.30 Uhr: „Best of Bernd Brugger“ lautet das Motto der Stadtkapelle. Auf dem Programm stehen einige Höhepunkte aus seiner Amtszeit bei der Stadtkapelle. Eintrittskarten gibt es während der Öffnungszeiten in der Sparkasse Vöhrenbach sowie bei allen Musikern der Stadtkapelle.

Duo Klein und Töpperwien

Bild: Klein

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 11.1., 21 Uhr: Das Duo Töpperwien und Klein wagt sich auf dünnes Eis: Freie Improvisation im Duo. Im Fokus steht der gemeinsame Schöpfungsprozess. Das Ergebnis verliert an Gewicht, trotzdem bleibt das große Ganze im Sinn.

Konzert der Bürgerstiftung und Musikakademie

Bild: Bild: Musikakademie VS

Villingen, Abt-Gaisser-Haus, So, 12.1., 11 Uhr: Der Förderverein der Bürgerstiftung lädt in Kooperation mit der Musikakademie zum Konzert mit 16 Klarinettenschülern der Fachbereichsleiterin Bläser der Musikakademie VS, Nadia Sofokleous, ein. Der Eintritt ist frei.

Neujahrskonzert der Luftsportvereinigung

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 12.1., 17 Uhr: Bereits zum vierten Mal findet in der Johanneskirche Villingen ein Neujahrskonzert als Benefizkonzert der Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar (LSB) statt. Der Reinerlös kommt dem Freundeskreis für Kirchenmusik zugute.

ABBA Gold – Knowing You – Knowing Me

Bild: Jan Kocovski

Villingen, Neue Tonhalle, Di, 14.1., 20 Uhr: Sie ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und liefert mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen: die Kultband Abba. Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter 01806 570 070 oder auf www.vaddi.tickets.