Blumberg, Bahnhof Fützen, Mo, 10.6., 10.30 Uhr: Beim Bahnhofsfest gibt es den ganzen Tag Spannendes für Groß und Klein zu erleben. Die Landfrauen bewirten mit Kaffee und Kuchen und die Feuerwehr bietet Speisen und Getränke an. Von 11 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sind Führerstandsmitfahrten auf der Köf möglich. Die Kräuterhexe Frieda zeigt um 11 Uhr und um 14.45 Uhr, wie man Kräuteröl oder Kräutersalz selbst machen kann und wer einmal zuschauen möchte wie die Dampflok gefüllt wird, kann dies von 10.50 bis 11.40 Uhr und von 14.50 bis 15.40 Uhr tun.

Mühlentag in der historischen Mühle Mühlhausen

Schwenningen, Historische Mühle Mühlhausen, Mo, 10.6., 14 Uhr: Der Freundeskreis Dorf Mühlhausen lädt am Mühlentag zum Besuch der historischen Mühle ein. Hier wird nicht nur die „Mühle am laufenden Bach klappern“, sondern die Besucher erwartet eine Reihe interessanter Aktivitäten, wie man sie heute nicht mehr zu sehen bekommt.

Fohrenbühler Schellenmarkt

Hornberg, Festzelt auf dem Fohrenbühl, Sa/So/Mo, 8.6., 20/10/10.30 Uhr: Am Samstag steigt ab 21 Uhr die Schellenmarktparty mit den Schwarzwald Buam. Am Sonntag und Montag ist großer Kram- und Jahrmarkt mit riesiger Auswahl an Ständen. Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 10 Uhr und montags geht es um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst los.

Deutscher Mühlentag

St. Georgen, Kobisenmühle, Mo, 10.6., 10 Uhr: Anlässlich des deutschen Mühlentages am Pfingstmontag werden in der Kobisenmühle in Oberkirnach wieder Führungen angeboten. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr werden diverse Speisen, Kaffee und Kuchen und Getränke angeboten.

Deutscher Mühlentag in Linach

Furtwangen, Mühle beim Hinterbauernhof, Mo, 10.6., 11 Uhr: Zum Mühlentag lädt die Feuerwehr Linach ein. Ebenso ist die Einweihung des neuen Spielplatzes beim Gemeindehaus um 12 Uhr. Besichtigt werden kann auch die Mühle des Hinterbauernhofs. Dort präsentiert Familie Braun die 1715 erbaute Hofmühle.

Pfingstfest des SV Mundelfingen

Hüfingen, Sportgelände des SV Mundelfingen, So/Mo, 9./10.6., 11/10.30 Uhr: Das Fest beginnt ab 11 Uhr mit einem D-Jugend-Fußballspiel. Zum Frühschoppenkonzert spielen die Musiker der Porsche-Musik aus Behla auf. Der Strongman-Wettbewerb mit Denis Dresseler (Bild) streckt sich über den gesamten Nachmittag.

Greifvogel-Flugvorführungen

Hornberg, Schloss Hornberg, Mo, 10.6., 15 Uhr: Berufsfalkner Franz Ruchlak zeigt verschiedene Greifvögel wie u.a. Weißkopfseeadler beim Beutefang und Flug. Dabei können Besucher die verschiedenen Vögel in kommentiertem Freiflug hautnah erleben. Bei schlechter Witterung fällt die Veranstaltung aus.

Omaggio all‘Italia mit Martin Münch

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Di, 11.6., 19.30 Uhr: Am Dienstag wird der bekannte Künstler und Komponist Martin Münch im Haus des Gastes in Bad Dürrheim auftreten. Bei dem Konzert wird er eigene Stück sowie Werke von G. Verdi Antonio, Vivaldi und Giacomo Puccini zum Besten geben. Der Eintritt ist frei.