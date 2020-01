Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region.

Konzert mit Gismo Graf Trio

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 1.2., 21 Uhr: Gismo Graf, der Shootingstar des Gypsy Swing, hat mittlerweile seinen festen Platz in der weltweiten Riege der Spitzengitarristen eingenommen. Begleitet wird Gismo von seinem Vater und Mentor Joschi Graf, der an der Rhythmusgitarre durch sein exaktes Timing besticht. Den Part am Kontrabass übernimmt der als Virtuose gefeierte Joel Locher.

Hexengaudi – 30 Jahre Schillerstein-Hexen

Bild: Verein

Triberg, Kurhaus, Sa, 1.2., 19.32 Uhr: Heute feiern die Schillersteinhexen Triberg mit Unterstützung der heimischen Burghexen ihr 30-jähriges Bestehen. Für die Unterhaltung sorgen neben dem Fanfarenzug Triberg mehrere Guggenmusiken sowie Show- und Hexentänze. Auch DJ John Pro bringt mit seiner Musik Stimmung in den Saal.

Hanseatische Kammermusik der Barockzeit

Bild: Laura Jörres

Villingen, Klosterkirche St. Ursula, So, 2.2., 17 Uhr: Am Sonntag findet in der Klosterkirche das erste Konzert der Reihe „John come kiss me now – Hanseatische Kammermusik der Barockzeit“ statt. Es erklingen u.a. Werke von Becker, Petersen und Meder. Es musiziert das Hanseatic Women Ensemble mit Laura Jörres und Melissa Joesaar, Rahel Klein und Eva-Maria Rusche.