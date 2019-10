Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Aris Quartett

Bild: Simona Bednarek

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Mo, 4.11., 20 Uhr: Das Aris Quartett bestehend aus Anna Katharina Wildermuth, Violine, Noëmi Zipperling, Violine, Caspar Vinzens, Viola und Lukas Sieber, Violoncello spielt am Montag unter anderem Stücke von Piotr Iljitsch Tschaikowski sowie Ludwig van Beethoven. Ob die farbenreiche Expressivität eines Tschaikowski oder der Schmerz und unerbittliche Sarkasmus in den Werken Schostakowitschs – die russische Musik ist so vielfältig wie ausdrucksstark. Die Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.