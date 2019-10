Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Waidmannsheil

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Mi, 9.10., 20 Uhr: Die Vöglein zwitschern und die letzten Sonnenstrahlen des Abends erhellen die Lichtung. Am Rande des Idylls sitzen zwei Jäger auf einem Hochsitz und lauern auf Beute. Doch kein Schwein kommt zum Abschuss vorbei. Jägerfantasien ziehen auf wie feuchter Abendnebel und nehmen im Zwielicht der Dämmerung Gestalt an. Komik und Absurdität greifen in dem preisgekrönten Stück der Stuttgarterin Susanne Hinkelbein auf amüsante Weise ineinander. Karten gibt es für 14 Euro (ermäßigt 9 Euro) im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung.

Der betrogene Patient

Bild: Veranstalter

Hüfingen, Bahnhofsaal, Mi, 9.10., 19.30 Uhr: Ein Leben in Gesundheit steht auf der Wunschliste der Menschen ganz oben. Doch wer den Therapieempfehlungen der Mediziner rückhaltlos vertraut, schadet sich häufiger, als er sich nützt. Das sagt Gerd Reuther, Facharzt mit Lehrbefugnis für Radiologie, der nach 30 Jahren als Arzt seinen Berufsstand schonungslos seziert.

Herbstmarkt 2019

Bild: Veranstalter

Villingen, Innenstadt, Do, 10.10., 9 Uhr: Rund 180 Marktbeschicker laden bis Sonntag, 13. Oktober, zum Bummel auf dem Herbstmarkt ein. Die Marktbesucher haben u.a. die Auswahl zwischen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, kleinen Snacks für zwischendurch, Haushaltswaren und Schmuck.

Oesch‘s die Dritten

Bild: Veranstalter

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 2.11., 20 Uhr: Oesch‘s die Dritten gastieren am 2. November im Haus des Gastes in Schonach. Karten gibt es jetzt schon im Vorverkauf bei der Tourist-Info Schonach unter 07722/964810 oder bei Veranstalter Karl Trenkle, Telefon 07723/2288, E-mail: cafe-tannenhof@t-online.de.

Filament – The Circus Club

Bild: Milos Salek

Villingen, Theater am Ring, Do, 10.10., 19.30 Uhr: In der Akrobatik-Show trifft die Nostalgie der Achtziger auf die Moderne. Die Show wurde unverkennbar von dem wilden, bunten Jahrzehnt inspiriert – und wirkt mit spektakulären Lichteffekten und einem energiegeladenen Soundtrack gleichzeitig frisch und modern.

Die Couchies – „Die Drei vom Sofa“

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 11.10., 20 Uhr: Sie präsentieren sich mit Hillbilly und Swingmusicals, verführerischen Balladen und frechen Songs. Das Ganze untermalt mit flockigen Sprüchen. Die Swingmusik der Couchies gefällt Jungen wie Älteren, sie ist old fashioned und doch trendy und macht gute Laune.

SWR 3 Elch-Party

Bild: Uwe Riehm

Schwenningen, Neckarhalle, Fr, 11.10., 20 Uhr: Jedes Jahr feiern tausende Hörer, Fans und Party-Begeisterte mit dem Kultsender SWR3 heiße Nächte im gesamten Sendegebiet. Jetzt kommt die kultige ElchParty auch nach Schwenningen und verwandelt die neue Neckarhalle in einen kochenden Dance-Tempel.

Erdmut Bramke Ausstellung

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kunstraum, Mi, 09.10.: Die Künstlerin ist in Königsfeld aufgewachsen, hatte nach ihrer Schulzeit ihr Atelier in Stuttgart, hat in der Kunstwelt eine bedeutende Karriere gemacht – ist aber in Königsfeld und in der Region weitgehend unbekannt. Sie hat ihren gesamten Nachlass an Bildern der Staatsgalerie Stuttgart vermacht. Die Ausstellung ist noch bis 20. Oktober zu sehen.