Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Mit dem Nachtwächter durch Villingen

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Mi, 5.6., 18 Uhr: Beim Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz wird manch Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen wie: Hygiene, Huren, Beleuchtung, Juden und Belagerungen. Alles in allem ein Rundgang durch das „dunkle“ Villingen. Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Franziskaner Kulturzentrum. Der Rundgang dauert zirka 90 Minuten und kostet 9,50 Euro pro Person. Für Buchungen und Infos steht die Tourist-Info im Franziskaner Kulturzentrum, Telefon 07721/82-2340, E-Mail: tourist-info@villingen-schwenningen.de zur Verfügung.

Rund ums „Wägele“ – Rollator-Tag

Bild: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Furtwangen, Festhalle, Mi, 5.6., 14 Uhr: Heute informieren die Pflegestützpunkte und die Beratungsstelle Alter & Technik des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis von 14 bis 17 Uhr „Rund ums Wägele“. Interessierte und Angehörige ohne Rollator können bei einer Rollatoren-Schau verschiedene Modelle ansehen und Probe fahren.

Hofführung

Bild: Kienzler

Schonach, Höflebauer, Mi, 5.6., 17 Uhr: Heute öffnet die Familie Michael Kienzler ihre Hoftore für interessierte Verbraucher. In Zusammenarbeit mit dem Ferienland und der Landesaktion Gläserne Produktion zeigt der Hofbesitzer bei einer Hofführung, wie die Mutterkühe seines Hofes leben. Anmeldungen sind heute bis 12 Uhr unter Telefon 07722/964 810 möglich.

Württembergische Philharmonie – Christian Schmitt

Bild: Lippert

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Do, 6.6., 20 Uhr: Gleich zwei der seltenen Werke für Orgel und Orchester erklingen im Franziskaner Konzerthaus. Nur wenige Komponisten haben weltliche Konzerte für die „Königin der Instrumente“ – die Orgel – geschrieben. Die Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr statt.

Comedy Night

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Expressguthalle, Do, 6.6., 20 Uhr: Fünf Künstler bekannt aus Comedy-Formaten treten an einem Abend auf und präsentieren aus ihren Comedy-Programmen. Mit dabei sind: Kerstin Luhr, Elias Raatz, David Keck, Mario Wendler, Jakob Friedrich. Moderiert wird die Veranstaltung von Julian Limberger.

„Viertele vor Sieben“

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Do, 6.6., 18.45 Uhr: Die Stadtführerin Ingrid Beck verrät interessantes über die Geschichte der Gasthäuser und über das mittelalterliche Villingen sowie das damalige Leben der Bevölkerung. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich: Telefon: 07721/82-2340.

Erfahrungsbericht zur Rallye in Marakesch

Bild: Pokupec

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Do, 6.6., 19.30 Uhr: Im März nahmen Boris Pokupec und Sonja Keinhorst aus Brigach am Panda Raid, einer Rallye für Fiat Panda von Madrid nach Marrakesch teil. Am Donnerstag lassen sie die Zuhörer an dieser Reise voller Wüstensand, Emotionen und Erfahrungen teilhaben.

Park der Zeiten Festival

Bild: Veranstalter

Schramberg, Park der Zeiten, Mi, 5.6.: Am Freitag heißt es allseits bekannt: „So, jetzt gibt‘s emol wieder en Kracher vom Olli“ – so fangen sie immer an, die Witze von Olli, die unsere Lachmuskeln überstrapazieren. Mit seinem YouTube Kanal ist Oliver Gimber mittlerweile zum absoluten Renner geworden. Bild: Veranstalter