von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Autor im Gespräch: Gabriele Krone-Schmalz

Bild: Bild: actionpress

Villingen, Neue Tonhalle, Mi, 3.4., 20 Uhr: Wenn mit Gabriele Krone-Schmalz eine Russland-Expertin zu "Autor im Gespräch" kommt, ist das Interesse groß. Dr. Wolfgang Niess spricht über "Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist". Weil Gabriele Krone-Schmalz die russische Geschichte, Politik und Kultur kennt wie wenige andere, mag sie nicht dem derzeitigen Mainstream der Berichterstattung folgen. Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Telefon: 07721/822525, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de

Mittwochsmarkt

Bild: Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Münsterplatz, Mi, 3.4., 6.30 Uhr: Der über die Wintermonate ausgefallene Mittwochsmarkt findet ab heute wieder regelmäßig in beiden Stadtbezirken Villingen, Münsterplatz sowie Schwenningen, Muslenplatz von 6.30 bis 12.45 Uhr statt. Dutzende regionale Anbieter warten mit einem reichhaltigen Angebot auf.

Welt(t)raum

Bild: Bild: Schwarzwald-Baar-Center

Villingen, Schwarzwald-Baar-Center, Mi, 3.4., 9 Uhr: Die Ausstellung "Welt(t)raum" ist noch bis 6. April zu sehen. Es handelt sich hier um eine Ausstellung die in Kooperation mit dem Planetarium Laubheim entwickelt wurde. Sie setzt sich aus zwei Themen zusammen, dem interaktiven Kinderevent "Space Robot" und der Ausstellung "Steine vom Himmel".

Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel

Bild: Wenzel

Schwenningen, Neckarhalle, Do, 4.4., 19 Uhr: Der Vortrag von Dr. Eike Wenzel gibt einen Einblick in die Megatrends und damit in die Welt von morgen. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: Geht uns die Arbeit aus? Welche Schritte müssen wir zur Bekämpfung des Klimawandels in die Wege leiten?

Privatsphäre – was nun?

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 4.4., 20 Uhr: Professor Dr. Stefanie Betz hält in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen einen Vortrag über "Privatsphäre – was nun?". Eintritt frei. Das Recht auf Privatsphäre gilt als Menschenrecht und ist in allen modernen Demokratien verankert.

Die Mahlzeit kocht

Bild: dpa

Villingen, Gemeindesaal Bruder Klaus, Do 04.04., 12 Uhr: Die Mahlzeit kocht am Donnerstag im Gemeindesaal Bruder Klaus. Wer gerne in Gemeinschaft isst oder auch mithelfen möchte, ist eingeladen. Kosten 2.50 Euro. Diesmal wird die Handarbeitsgruppe von "Gemeinsam alt werden im Goldenbühl" ihre Arbeiten ausstellen.