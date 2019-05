von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

The Sands Family

Bild: Tourneebüro Maeker

Villingen, Theater am Ring, Mi, 15.5., 20 Uhr: Die insgesamt sieben Geschwister der Sands wuchsen in ärmlichen Verhältnissen auf einer kleinen Farm ohne Strom am Fuße der nordirischen Mourne-Berge auf. Ende der 60er Jahre gewannen sie die hoch angesehene „All Ireland Ballad Group Competition“, was ihr Leben verändern sollte. Vielmehr noch aber war es der Beginn einer weltumspannenden, nunmehr über 40-jährigen Karriere, die die Sands Family zu einer musikalischen Institution irischer Musik gemacht hat. Karten im Vorverkauf für 20 Euro bei Morys Hofbuchhandlung.

Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden

Bild: Veranstalter

Villingen, Grund- und Hauptschule Obereschach, Mi, 15.5., 17 Uhr: Mit Schmerzen in Fingern und Kniegelenken werden alltägliche Aufgaben zu einer ständigen Herausforderung. Wie man Arthrose vorbeugt und Schmerzen durch gezielte Bewegung und Ernährung lindert, erfahren Interessierte im Vortrag von Peter Munsonius (Bild). Der Eintritt ist frei.

Was bedeutet der Klimawandel im Schwarzwald?

Bild: Veranstalter

Donaueschingen, Landratsamt, Mi, 15.5., 19 Uhr: Dr. Hans Schipper (Bild) berichtet in seinem Vortrag über die globale Ursache des Klimawandels. Doch insbesondere geht er auf die damit verbundenen regionalen Folgen ein. Er zeigt auf, welche tiefgreifenden Konsequenzen der Klimawandel gerade im Schwarzwald und auf der Baar mit sich bringt.

vision string quartet

Bild: Tim Kloecker

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Do, 16.5., 20 Uhr: Mit einer erfrischenden Kombination aus Klassik, Eigenkompositionen und Arrangements aus Jazz, Pop und Rock stellt das vision string quartet (Bild) die klassische Konzertwelt auf den Kopf. Konzerteinführung um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1.

10. Kulturwoche Furtwangen mit den Outsiders

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Marktplatz, Do, 16.5., 19 Uhr: Rockliebhaber kommen mit der Band Outsiders (Bild) auf ihre Kosten. Die sieben Musiker werden mit AC/DC, Die Ärzte, Die toten Hosen und vielen anderen Rocklegenden das Festzelt zum Beben bringen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturwoche ist frei.

Dui do on de Sell – ...und du lach‘sch halt

Bild: Veranstalter

