Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Nicht in meinem Haus

Bild: Kurt Weiss

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Fr/Sa, 28./29.12., 19.30 Uhr: Zur Aufführung kommt die dreiaktige Komödie "Nicht in meinem Haus" von Regina Harlander. Nur so viel sei verraten: Jutta führt ein beschauliches Leben. Zusammen mit Freundin und Mitbewohnerin Hilde genießt sie es, neben Plauderstündchen mit ihrem charmanten Nachbarn Fritz, vor allem Eines: Ihr wohlverdiente Ruhe! Wäre da nicht der finanzielle Engpass, der Jutta vor die Wahl stellt, entweder die Wohngemeinschaft aufzugeben oder zur Aufbesserung der Haushaltskasse weitere Untermieter aufzunehmen.

Forest Blues Reloaded

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Fr, 28.12., 21 Uhr: Forest Blues Reloaded Funk, Blues und Soul sind auch in diesem Jahr wieder zwischen den Jahren im Villinger Jazzkeller angesagt. Der in Villingen aufgewachsene Saxofonist Uli Eith hat zum Jahreswechsel bekannte Musikerkollegen aus der Schwarzwald-Szene zusammen getrommelt.

Eat the Beat

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 28.12., 19.30 Uhr: Heute wird die Soulband Eat the Beat das Vorsilvester-Feuerwerk mit Soulkrachern unterschiedlichster Interpreten zünden. Dabei werden Soulgrößen wie Aretha Franklin, James Brown, Wilson Pickett, Joe Tex, The Commitmkents mit dem Motown Sound der Autostadt Detroit lebendig.

Frauenpower

Bild: Andreas Trenkle

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Sa, 29.12., 19.30 Uhr: Die Laienspielgruppe führt "Frauenpower" von Bernd Gombold auf. Zuvor treten vier Jugendliche mit einem zehnminütigen Sketch mit dem Titel "Der Fluch der Familie" auf. Mit dabei sind Tim und Jörg Waldvogel, Chiara Schneider und Kai Rombach.

Maxim Kowalew Don Kosaken

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Di, 01.01., 16 Uhr: Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er Maxim Kowalew zu verdanken hat.

Geht die Katze, tanzen die Mäuse

Bild: Timo Kammerer

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, Sa, 29.12., 20 Uhr: Was war doch der gute Detlef Brösel in jungen Jahren ein Draufgänger, bebor er der herrschsüchtigen Erika in die Hände fiel. Seit 25 Jahren ist er mit ihr verheiratet und nichts erinnert mehr an den Tausendsassa von damals.

Der Nussknacker

Bild: JMS St. Georgen-Furtwangen

Furtwangen, Festhalle, Sa, 29.12., 17 Uhr: In einer Kooperation der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen mit den Ballettgruppen des TV Furtwangen und des TV Schonach soll die Nußknacker-Suite aufgeführt werden. Das Orchester besteht aus Instrumentallehrern der Musikschule und Schülern.

Cover-Rock mit Red Bazz

Bild: Peter Ade

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 29.12., 19.30 Uhr: Red Bazz, das bedeutet Cover-Rock vom Feinsten. Red Bazz mit bekannten und begnadeten Musikern aus Villingen spielen am kommenden Samstag Songs, die üblicherweise nicht im Repertoire von Cover-Rock-Party Bands zu finden sind.