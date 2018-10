von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Olaf Schubert – Sexy Forever

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 26.10., 20 Uhr: Dieser Titel offenbart es – Schubert möchte neue Wege gehen. Zwar bleibt er der mahnende, intellektuelle Stachel im Fleische der Bourgeoisie, welcher uns die Antworten auf die brennenden Fragen der heutigen Zeit liefert – zuzüglich möchte er nun aber auch seine sinnliche Seite präsentieren. Durch die Trennung von seiner Freundin Carola ist er reifer geworden – und bodenständiger. Er will ein Olaf zum Anfassen werden. Vorverkauf: Tickets: 07000/9966333 www.karoevents.de sowie bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.

Bild: Villanueva

Villingen, Theater am Ring, Fr, 26.10., 20 Uhr: Heute eröffnen Ava Mendoza & Unnatural Ways auf der Hinterbühne die neue Reihe der Kernmacherei. Basierend auf ihrem musikalischen Hintergrund aus Noise Rock, Free Jazz und Metal erforschen die drei die Grenzen ihres Vokabulars und sind Garant für energiereiche und unvorhersehbar spektakuläre Live-Shows.

Jens Neutag – Mit Volldampf

Bild: Olli Haas

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 26.10., 20 Uhr: Es reicht! Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen hirnlosen Rechtspopulisten in Europa mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens Neutag zum ultimativen Gegenschlag aus. Er geht als Kabarettist in die Politik. Also, so zielstrebig wie es die Generation "um die 40" eben macht.

14. Wing Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Sa, 27.10., 10.30 Uhr: Zum 14. Mal lockt eine vielfältige Veranstaltung zum Laufen, Joggen und Walken entlang der Breg: Der Wing-Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf. Die Läufe sind offen für alle. Organisator ist die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Furtwangen.

Zitherkonzert des Zitherclub Furtwangen

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Gasthaus Löwen Schönenbach, Sa, 27.10., 20 Uhr: Zu Gast ist dieses Jahr das "Trio Bostanjoglo" aus Vöhrenbach in erweiterter Besetzung. Es gibt einen Fahrdienst, für Gäste die keine Möglichkeit haben das Konzert zu besuchen. Bei Interesse unter Telefon: 07723/913844 melden.

30 Jahre Wombats

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Sa, 27.10., 20.30 Uhr: Die Musik der Wombats bietet seit Jahrzehnten eine unglaubliche Vielfalt und umfasst u. a. Rock & Pop, Blues und Folk-Rock. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Feinkost Hoppe oder Reservierung unter facebook oder post@tm-stg.de.

Schwarzwälder Schinkenfest

Bild: Jerger

Niedereschach, Eschachhalle, Sa, 27.10., 15.30 Uhr: In der Eschachhalle findet das Schinkenfest statt, bei dem die Schwarzwälder Schinkenkönigin gekürt wird. Bewertet wird dabei von einer Fachjury das Auftreten auf der Bühne und dem Laufsteg sowie Spiele und Aufgaben rund um den Schwarzwälder Schinken.

Bure zum Alange

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 27.10., 20 Uhr: Wolfgang Winterhalder, 28 Jahre alt, und Nikolaus König, 32 Jahre, besser bekannt als "Bure zum Alange", werden am Samstag in der Kirchdorfer Festhalle auftreten. Im Schwarzwald sind die Bure zum Alange längst Kult.

