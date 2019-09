Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

24-Stunden-Stadtführungsmarathon

Bild: Foto-Singer

Villingen, Spitalkeller im Rietgarten, Fr, 20.9., 17 Uhr: Am Freitag und Samstag findet erstmalig ein 24-Stunden-Stadtführungsmarathon auf Spendenbasis statt. 24 Stunden, 58 Führungen, auch nachts um 3 Uhr, ohne Anmeldung: Gestartet wird ab 17 Uhr am Freitag zu jeder vollen Stunde, die Führungen finden ab einem Teilnehmer statt. „Basislager“ ist dabei der Spitalkeller. Hier starten nicht nur alle Führungen, hier gibt es auch rund um die Uhr etwas zu essen und zu trinken. Ein Vesper am Freitagabend ebenso wie eine Mitternachtssuppe und Frühstück am Samstag.

RiderMan

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Parkplatz Stadtmitte, Fr/Sa/So, 20./21./22.9.: Auf die erste Etappe am Freitag kann ab 14.10 Uhr gestartet werden. Am Samstag ist um 11.45 Uhr Start für die zweite Etappe nur für Etappenfahrer. Am Sonntag um 11.15 Uhr starten alle Etappenfahrer, Tagesstarter und Teilnehmer des Familiy Rides. Der Family Ride startet nach den ambitionierten Rennsportlern.

Weltkindertag mit Märchennachmittag

Bild: Theater im Deutschen Haus

St. Georgen, Innenstadt, Fr, 20.9., 14.30 Uhr: Anlässlich des Weltkindertags am heutigen Freitag laden Johanna Zelano und Ben Tisler vom Theater im Deutschen Haus um 15 Uhr zu einem szenischen Märchennachmittag ein. Gezeigt werden die Stücke „Vom Fischer und seiner Frau“ und „Des Kaisers neuer Geiger“. Der Eintritt ist frei.

Villingen Gugg‘d – 20 Jahre Krawazi Ramblers

Bild: Miriam Uhrig

Villingen, Glonkihalle, Sa, 21.09., 10 Uhr: Die Guggenmusik der Glonkis, die Krawazi-Ramblers, feiern am ersten Wochenende im Oktober ihr 20-jähriges Bestehen. Karten können am Samstag, 21. September, von 10 bis 14 Uhr im Cafe Dammert, Rietstraße 30, in Villingen gekauft werden.

Oktoberfest des Musikvereins Harmonie

Bild: Veranstalter

Niedereschach, Eschachhalle, Sa, 21.9., 19.30 Uhr: Das Oktoberfest des Musikvereins Harmonie findet am kommenden Samstag in der Eschachhalle statt. Wie auch in den letzten Jahren konnte die Stimmungsband „Partymaschine XXL – Rebellen in Lederhosen“ (Bild) gewonnen werden.

Lieber Anders

Bild: Band

Bad Dürrheim, Jugendhaus Bohrturm, Sa, 21.9., 20.30 Uhr: Am kommenden Samstag tritt die Rock & Pop-Band „Lieber Anders“ mit einer Liveshow im Bad Dürrheimer Bohrturm mit Rock, Pop, Funk, Country und eigene Songs auf. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.lieber-anders.de

Amateurtheater Fieber: „Echt sauber“

Bild: Veranstalter

Villingen, Gemeindehaus St. Bruder Klaus, Sa, 21.9., 19.30 Uhr: Der Gewinner des Kleinkunstpreises, Günter Fortmeier, gastiert mit seinem Programm „Echt sauber“ in Villingen. Er begeistert nicht nur mit seinem komödiantischen Talent und seiner Fähigkeit zur Improvisation als Puppenspieler und Bauchredner.

Herbstfest des Schwarzwaldvereins St. Georgen

Bild: Heidi König

St. Georgen, Wanderheim Lindenbüble, Sa/So, 21./22.9., 14/10 Uhr: Am Samstag und Sonntag findet im Wanderheim Lindenbüble das traditionelle Herbstfest statt. Flammkuchen aus dem Holzofen und neuer süßer Apfelmost werden angeboten. Am Samstag beginnt das Fest um 14 Uhr , am Sonntag bereits um 10 Uhr.