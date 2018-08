von SK

Rottweiler Ferienzauber: Status Quo

Bild: Juliane Schlichter

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Rottweil, Kraftwerk Rottweil, Fr, 17.8., 20.30 Uhr: Status Quo (Bild) haben in ihrer langen Karriere mit Beginn in den 60er Jahren weit über 6000 Live-Shows gespielt. Nach dem Schock durch den Tod des Gründungsmitglieds Rick Parfitt machten sich die Musiker 2016 noch einmal zu einer letzten Abschiedstournee "The Last Night of the Electrics" auf und bemerkten erst dann wieder das Feuer in der neuen Formation. Letzte Karten sind im Vorverkauf im Internet unter www.ferienzauber.de für 49 Euro, an der Abendkasse für 57 Euro erhältlich. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Sommernachtsmusik: Christoph Georgii Jazztrio

Bild: Bezirkskantorat

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 17.8., 21 Uhr: Das Christoph Georgii Jazztrio (Bild) ist zu Gast bei den Sommernachtsmusiken in der Johanneskirche Villingen. Christoph Georgii, Torsten Steudinger und Tobias Stolz stellen ihre CD "Die Erkenntnis der Liebe" vor. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Konzerte finden am 24. August und 31. August statt.

Sommerfest in der Waldauschänke

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 17.8., 18.30 Uhr: Wenn die Wetterverhältnisse es zulassen, findet das Konzert von Axel Deyda (Bild) und sein alter Freund und Ex-MAMMUT-Schlagzeuger Gil Kunkel draussen im romantischen Ambiente unter der Burgruine statt. Zusammen spielen sie unplugged Hits aus den 60er und 70er Jahren mit Classic Rock und Pop.

30 Jahre Wombats beim Open-Air

Bild: Ritter

Schonach, Kurpark, Sa, 18.8., 18.30 Uhr: Zum 20. Open Air der Wombats treten neben Jenny Bright auch andere Gäste auf. Gespielt werden Lieder, die bei einer Abstimmung der Fans aus rund 50 Liedern ausgewählt wurden. Einlass ist um 17.30 Uhr. Bis 18.30 Uhr beträgt der Eintritt neun Euro. Zutritt beim Haus des Gastes.

Rottweiler Ferieinzauber: Kubanische Nacht

Bild: Veranstalter

Rottweil, Kraftwerk Rottweil, Sa, 18.8., 21 Uhr: Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Ferienzaubers wird neben Künstlern und Live-Acts aus Havana Nights der kubanische Superstar Roberto Kel Torres (Bild) erwartet. Auf drei verschieden Floors erleben Gäste fröhliche Instrumente und karibische Lebenslust.

Sommerfest des Kleintierzuchtvereins

Bild: Christian Schwier – stock.adobe.com

Vöhrenbach, Musikpavillon, So, 19.8., 11 Uhr: Der Kleintierzuchtverein C196 Vöhrenbach lädt zum Sommerfest beim Musikpavillon Vöhrenbach ein. Neben einem Streichelzoo für die kleinen Gäste bietet der Verein musikalische Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Kurgartenkonzert: Trio der Musikakademie

Bild: Musikakademie VS

Villingen, Kurgarten, So, 19.8., 11 Uhr: Mit einer kurzweiligen Mischung aus Swing, Blues, Latin und funkig angehauchtem Jazz wird das Trio der Musikakademie VS mit Christof Mössmer (Bild), Thomas Förster und Arpi Ketterl einen beschwingten Vormittag im Kurgarten bereiten. Der Eintritt ist frei.

Kuckuck, Uhr und Schornstein-Stummel

Bild: Uhrenindustriemuseum

Schwenningen, Uhrenindustriemuseum, So, 19.8., 15 Uhr: Die Familienführung mit Spielen und Aktionen wird von Ramona Hummel spielerisch erklärt. Rund um das Museum zeigen Suchspiele, was eine Fabrik früher gekennzeichnet hat und wo im Museum überall Tiere versteckt sind.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein