von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Bandprojekt: Ruhige Nummern und Duette

Bild: Veranstalter

Villingen, Saba-Kantine, Fr/Sa, 10./11.5., 19.30 Uhr: Zum fünften Mal findet das Bandprojekt der Dörr-Brüder statt. Insgesamt sind es vier Konzertabende der aus VS kommenden oder stammenden Musiker rund um Carsten und Eric Dörr, die sich damit für gute Zwecke einsetzen. Doch es stehen nicht -wie der Name vermuten lässt- nur Baladen auf der Setlist, denn das Programm kommt zwischenzeitlich auch etwas „rockiger“ daher. Karten in Morys Hofbuchhndlung und Albiker Kachelofenbau zu je 15 Euro erhältlich.

Annegret Kramp-Karrenbauer kommt nach Villingen

Bild: Sabine Tesche

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 10.5., 14.30 Uhr: Thema der Veranstaltung ist „Wohin steuert Europa“?. Nach einem Impuls von Annegret-Kramp Karrenbauer steht die CDU Vorsitzende dem Publikum zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Roth und dem Vorsitzenden der CDU Villingen-Schwenningen, Klaus Martin, für Fragen zu Verfügung. Einlass ist um 13.30 Uhr.

„Feederleicht“ – Fee Badenius und Band

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 10.5., 20 Uhr: Die originellen und außergewöhnlichen Texte versieht die Kleinkunstpreisträgerin Fee Badenius (Bild) mit Tonfolgen und wird dabei von ihrer Band Johannes Still, Jochen Reichert und Christoph Helm begleitet. Weitere Informationen sind telefonisch unter 07723/7556 oder www.kulturfabrik-furtwangen.de erhältlich.

VS-Forum: „Geht es um Macht oder Inhalte?“

Bild: HertieSchoolofGovernance

Villingen, Neue Tonhalle, Di, 14.5., 19.30 Uhr: Der Leiter der politischen Redaktion des SÜDKURIER, Dieter Löffler, diskutiert mit Andrea Römmele, Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft. Anmeldung unter www.forum.suedkurier.de/villingen sowie Telefon 0800/8808000. HertieSchoolofGovernance

Comedian Altan Akif

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Rösslekeller Neukirch, Sa, 11.5., 20 Uhr: Politisches Kabarett ist die logische Schlussfolgerung von seinem Lebenslauf und Werdegang. Sehr selbstironisch und modern bringt der Comedian die gesellschaftlichen Kritikpunkte auf die Bühne und nimmt sie oft in Interaktion mit dem Publikum auseinander.

Ferenc und Magnus Mehl-Quartett

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 11.5., 21 Uhr: Gute Bekannte gastieren am Samstagabend im Villinger Jazzkeller: die Brüder Magnus und Ferenc Mehl aus Rottweil mit ihrem Quartett. Das spannungsgeladene Bandkonzept beinhaltet fetzige Eigenkompositionen und gefühlvolle Balladen.

Frühjahrsmesse

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadthalle, Sa/So, 11./12.5., 13/11 Uhr: Von Handwerk über Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistung sind alle Sparten für vielseitige Präsentationen, Informationen und einen schönen Aufenthalt vertreten. Am Samstag wird die Messe um 13 Uhr offiziell eröffnet.

Konzert mit Glas(s)vogel

Bild: Veranstalter

Triberg, Wallfahrtskirche, Sa, 11.5., 19 Uhr: Die in Triberg lebende Musikerin Lourdes Carranza tritt mit ihrem Ensemble „Glas(s)vogel“ erstmals in ihrer Wahlheimat auf. Alte englische Musik um 1600 u.a. von William Byrd wird Werken des zeitgenössischen Komponisten Philip Glass gegenübergestellt.