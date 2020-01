Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region.

Georg Spindler – Liedermacher

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Härings Kulturcafé, Fr, 10.1., 20 Uhr: Wer singt da bairisch-kritisch-politisch und klingt dabei nach Westafrika? Kenner wissen es: das kann nur der Georg Spindler sein. Rhythmisch pointiert und hörbar beeinflusst von Fela Kuti verfasst er seine hintergründigen Mundart-Texte und begleitet sich manchmal mit der Gitarre, oft aber auch mit seinem akustischen Bass. So gelingt ihm eine Transformation des Bairischen in ungeahnte Grooves und seine Lieder klingen weitgereist und trotzdem bodenständig, verwurzelt und weltoffen im selben Moment.

Klavierkonzert mit Georgi Mundrov

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Fr, 10.1., 19.30 Uhr: Der bulgarische Pianist Georgi Mundrov ist nicht nur ein Virtuose im herkömmlichen Sinne, vielmehr ist er ein Poet am Klavier, der das Publikum an seinen musikalischen Reflexionen teilhaben lässt. In seinem heutigen Programm werden Klavierwerke u.a. von Johann Strauß, Franz Chopin und Johannes Brahms gespielt.

„Außen 20 – innen ranzig“

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 10.1., 20 Uhr: Mit viel Improvisation und großem Spaß begeistern Fischer & Jung seit Jahren ihre Zuschauer. Kein Abend ist wie der Andere. Jede „Panne“ wird zu einem Fest und man weiß nie genau, was als nächstes passiert. Ein urkomisches Zwischenfazit zweier Männer, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie reden.

Orgelkonzert mit Pater Landelin

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Allerheiligenkirche, Sa, 11.1., 18 Uhr: Das Orgelkonzert mit Pater Landelin aus Beuron findet in der Allerheiligenkirche statt. U.a. werden Werke von Johannes Sebastian Bach bis Louis Victor Jules Vierne zu hören sein. Das Foto zeigt Brigachtals Ehrenbürger Max Hirt mit einer Nachbildung der Brigachtaler Orgel.

Konzert mit Olivia Trummer

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 11.1., 21 Uhr: Eine mittlerweile international beachtete Pianistin kommt zum Konzertauftakt in den Jazzkeller: Die in Stuttgart und New York ausgebildete Pianistin und Sängerin Olivia Trummer fasziniert ihr Publikum mit ihrer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil.

Wie Urinieren zum Kunst-Thema wird

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Global Forest Residency – Künstlerresidenz, Sa, 11.1., 17 Uhr: Das Buch nicht nur als Transportmedium für den Inhalt, sondern als eigenständiges Kunstwerk anzusehen, das ist Ziel von Thomas Geiger. Der Künstler ist derzeit Resident des Vereins Global Forest und stellt sein hier entstandenes Werk vor.

Duo Klein und Töpperwien

Bild: Klein

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 11.1., 21 Uhr: Das Duo Töpperwien und Klein wagen sich am Samstag auf dünnes Eis: Freie Improvisation im Duo. Im Fokus steht der gemeinsame Schöpfungsprozess. Das Ergebnis verliert an Gewicht, trotzdem bleibt das große Ganze im Sinn.

Bewerberinfotag der Fakultät Informatik

Bild: Hochschule Furtwangen

Furtwangen, Hochschule, Sa, 11.1., 10 Uhr: Die Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen bietet allen Studieninteressierten und Bewerbern am Samstag und Samstag, 25. Januar einen Informationstag an. Anmeldung per E-Mail unter dekanat-in@hs-furtwangen.de oder Telefon 07723/920-2090.