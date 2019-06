Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp in der Region.

Württembergische Philharmonie Reutlingen – Christian Schmitt

Bild: Jürgen Lippert

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Do, 6.6., 20 Uhr: Gleich zwei der setenen Werke für Orgel und Orchester erklingen im Franziskaner-Konzerthaus. Nur wenige Komponisten haben weltliche Konzerte für die Orgel geschrieben. Organist Christian Schmitt, der mit 13 Jahren bereits seine erste Organistenstelle antrat, wird zusammen mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen das Meisterkonzert geben. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr statt. Karten gibt es unter anderem im Franziskaner Kulturzentrum oder telefonisch unter 07721-822525.

Comedy Night

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Expressguthalle, Do, 6.6., 20 Uhr: Fünf Künstler bekannt aus Comedy-Formaten wie Nuhr ab 18, dem Quatsch Comedy Club, Night Wash oder Die Anstalt treten gemeinsam an einem Abend auf und präsentieren 20 Minuten aus ihren Comedy-Programmen. Moderiert wird die Show von Julian Limberger. Karten gibt es für 13 Euro an der Abendkasse.

Das fliegende Klassenzimmer

Bild: Rudolf-Steiner Schule

Schwenningen, Waldorfschule, Do/Fr, 6./7.6., 20 Uhr: Die 8. Klasse der Waldorfschule lädt zu zwei Aufführungen des bekannten Stücks „Das fliegende Klassenzimmer“. Im Roman von Erich Kästner stehen die fünf Jungs Johnny, Martin, Matthias, Ulrich und Sebastian im Mittelpunkt, die gemeinsam das Internat besuchen. Für das zu spät kommen sollen sie bestraft werden.

Führung durch den Narrenschopf

Bild: Museum Narrenschopf

Bad Dürrheim, Museum Narrenschopf, Do, 6.6., 14.30 Uhr: Heute führt Elisabeth Reifgerste durch das Fastnachtsmuseum. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes und Kurioses über die Fastnacht und ihre Bräuche. Während der Führung kann man auch Helma Wiede bei Stickarbeiten über die Schulter schauen.

Fake News – Balken biegen für Fortgeschrittene

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 7.6., 20 Uhr: Tina Häussermann hält als Mutter den Weltmeistertitel im Schnelldurchschauen von Falschnachrichten. Fabian Schläper ist als Yoga-Junkie ebenfalls ein Meister seines Faches. Kein Hindernis ist so groß, dass er nicht die Augen davor verschließen könnte.

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 7.6., 20 Uhr: Ihr Repertoire ist traditionell, der Sound und die Arrangements basieren im klassischen Bluegrass von u.a. Bill Monroe. Mit viel Comedy und Anekdoten mit dem Publikum gelingt es ihnen, italienischen Melodien mit einem Bluegrass-Gewand zu versehen.

Pop-Rock-Abend für die Jugend

Bild: Jens Fritz

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 7.6., 20 Uhr: Der Jugendgemeinderat und das Theater im Deutschen Haus laden erneut zum Konzertabend für junge Besucher ab 12 Jahren. Mit den local heroes, Fritz and the gang (Bild) und den MrHKO aus Schonach stehen gleich drei Acts auf der Bühne. Eintritt ist frei.

Waldführung – Der Wald einer alten Stadt

Bild: WTVS

Villingen, Kirnacher Bahnhöfle, Sa, 8.6., 14 Uhr: Rund um den Wald dreht sich die Führung der WTVS. Stadtführer Roland Brauner führt rund drei Stunden durch das Revier Langmoos. Treffpunkt: Kirnacher Bahnhöfle, Teilnahme nur mit Anmeldung unter Telefon 07721/822340 möglich.