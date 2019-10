Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Gitarrenkonzert mit Markus Segschneider

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Di, 8.10., 20 Uhr: Markus Segschneider verfügt als Gitarrist über ein großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden. In Erscheinung getreten ist der Kölner bislang im Rahmen einer unüberschaubaren Anzahl vielfältiger musikalischer Projekte, so z.B. als Mitglied diverser Bandformationen, gefragter Studiomusiker, Arrangeur und Komponist. Mehr als 100 CDs entstanden bisher unter seiner Mitwirkung. Ausserdem produziert er Musik für Fernsehen und Rundfunk und ist Workshopautor für ein DVD-Magazin.