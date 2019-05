von SK

VS-Forum: „Geht es um Macht oder Inhalte?“

Bild: HertieSchoolofGovernance

Villingen, Neue Tonhalle, Di, 14.5., 19.30 Uhr: Der Leiter der politischen Redaktion des Medienhauses SÜDKURIER, Dieter Löffler, diskutiert mit Andrea Römmele, Professorin für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance in Berlin sowie Herausgeberin des Handbuchs Politikberatung. Letzte Tickets gibt es noch heute unter www.forum.suedkurier.de/villingen sowie Telefon 0800/8808000. Im Anschluss an den offiziellen Teil auf der Bühne lädt der SÜDKURIER zu einem Umtrunk im Foyer der Neuen Tonhalle ein.