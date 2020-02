Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es zwei Veranstaltungstipps in der Region.

Schultheatertage Schwarzwald-Baar-Heuberg

Bild: Uwe Spille

Villingen, Theater am Ring, Di/Mi, 11./12.2., jeweils 8.30 Uhr: Die ersten Schultheatertage in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg unter der Regie des Kulturamts der Stadt VS finden bis 12. Februar statt. Hierbei erhalten Schultheatergruppen aus verschiedenen Gemeinden der Region die Gelegenheit, ihr Schaffen auf einer professionellen Bühne zu zeigen.

Frauenfasnet unter dem Motto: „Der Berg ruft“

Bild: Uschi Schwert

Villingen, Gemeindehaus St. Bruder Klaus, Di, 11.2., 19.30 Uhr: Sie bieten wieder ein tolles Bühnenprogramm: die Frauen der Seelsorgeeinheit Villingen. „Der Berg ruft“, unter diesem Motto stellen die Frauen der Bruder Klaus Pfarrei einen bunten Cocktail zusammen. Der heutige Abend ist den Frauen vorbehalten. Am Donnerstag wird das Programm um 15 Uhr dann für alle wiederholt.