Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Entwicklung von Sexualaufklärungskursen für Schulen in Sierra Leone

Bild: Privat

Schwenningen, Friedenskirche, Di, 1.10., 19 Uhr: Das Ehepaar Melanie und Jan-Ulric Janietz mit ihren beiden Kindern ist seit mehr als drei Jahren im Auftrag der EmK-Weltmission in Bo, Sierra Leone. Zusammen mit einheimischen Lehrerinnen und Lehrern hat Melanie Janietz in dieser Zeit Unterrichtsmaterial für Sexualaufklärung an Schulen entwickelt. In der Zwischenzeit haben viele Schulen schon Interesse an dem Material und an den Schulungen gezeigt. Am heutigen Abend wird sie von ihren Erfahrungen und von ihrer zukünftigen Arbeit in Sierra Leone berichten.