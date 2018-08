von SK

Turmblasen mit dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Villingen

Bild: Jochen Hahne

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 22.8., 19 Uhr: Das Turmblasen auf dem Hubenloch, das der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Villingen im vergangenen Sommer veranstaltete, fand bei den Bürgern eine gute Resonanz. So haben sich die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores unter der Leitung von Philipp Eschbach entschlossen, auch in diesem Jahr wieder während der Sommerferien auf den Funkturm zu steigen und Choräle und Lieder zu spielen. Bei Unwetter fällt die Veranstaltung aus.

Mittwochsmarkt

Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Münsterplatz, Mi, 22.8., 6.30 Uhr: Die Wochenmärkte in beiden Stadtbezirken bieten eine große Vielfalt an frischen regionalen Lebensmitteln, von Brot über Gemüse, Obst bis Fleisch und Käse. Frisches vom Markt ist mittwochs von 6.30 bis 12.45 Uhr in Villingen auf dem Münsterplatz sowie in Schwenningen auf dem Muslenplatz zu haben.

Ferienspaß in der Spielscheune

Bild: Henry Czauderna – stock.adobe.com

Unterkirnach, Spielscheune, Mi, 22.8., 14 Uhr: Ob auf der Hüpfburg toben oder durch das Kletternetz bis hinauf in den Dachfirst klettern. Von dort haben alle einen Riesenspaß, wenn sie durch die Röhrenrutsche wieder nach unten sausen. Besonders beliebt ist die Fahrt über zwei Stockwerke mit der Rollenrutsche. Aber auch das Buddelboot macht Spaß.

Sonderschau mit Rekordlokomotiven

Bild: Himmelheber

Schramberg, Eisenbahnmuseum Schwarzwald in der H.A.U., Mi, 22.8., 10 Uhr: Das Eisenbahnmuseum Schwarzwald zeigt eine Sonderausstellung mit etwa 40 ungewöhnlichen Zug- und Lokomotivmodellen: Jede dieser Loks hat im wahren Leben einen Rekord aufgestellt.

Don Quijote und Sancho Panza

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Freilichtbühne Salinensee, Fr, 24.8., 20 Uhr: Auf der Grünfläche vor der Seebühne findet wieder das alljährliche Freiluft-Sommertheater statt. Don Quijote und Sancho Panza handelt von einem verarmten Junker aus einem Dorf mitten in der Pampa.

Innenhof-Festival: Kardes Türküler

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 24.8., 20 Uhr: Ihr Repertoire besteht aus Liedern in Türkisch, Armenisch, Kurdisch, Tscherkessisch, Arabisch, Mazedonisch, Romanes und vielen weiteren Sprachen. Die Gruppe, deren Besetzung immer wieder wechselte, spielte auf zahlreichen internationalen Festivals.

Jahrestreffen des Isetta-Clubs Deutschland

Bild: Isetta-Club

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Fr, 24.8., 11 Uhr: Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums am Freitag. An diesem Tag präsentieren die Liebhaber ihre Fahrzeuge von 11 bis 16 Uhr, samstags sind die Isetta-Freunde von 10 bis 14 Uhr zu Gast.

Metalacker

Bild: Roland Sprich

Tennenbronn, Trombachhöhe, Fr, 24.8., 17 Uhr: Am Wochenende wird Tennenbronn wieder zum Treffpunkt für Fans der eisenharten Musik. Zum sechsten Mal findet in dem kleinen Schwarzwalddorf das Heavy Metal Open-Air Metalacker statt. Insgesamt werden an den beiden Festivaltagen zwölf Metalbands den Acker rocken.

