von Rüdiger Fein

Tagesmutter als Alternative zum ungeliebten Job. Immer mehr Frauen orientieren sich um und arbeiten künftig selbständig und trotzdem sozial abgesichert in den eigenen vier Wänden. Tagesmütter werden mehr denn je gesucht, erklärt Julia Ettwein Abteilungsleiterin der Kindertagesbetreuung beim Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport. Die Stadt Villingen-Schwenningen unterstützt die Bemühungen möglicher Kandidaten, indem sie über die Volkshochschule mehrwöchige Qualifizierungskurse anbietet und durch Zuschüsse für soziale Sicherheit sorgt.

Welche Herausforderungen diese Alternative zum Job mit sich bringt, erzählt Tina Grano aus Villingen, die ihren kaufmännischen Job aufgab und seit September 2019 als selbständige Tagesmutter drei kleine Jungs betreut.

Um sieben Uhr kommt das erste Kind

Der Tag beginnt morgens um sieben Uhr, wenn das erste der drei Kinder gebracht wird. Am Anfang geht es darum, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Die Kinder fremdeln natürlich erst einmal, weiß die Tagesmutter. Auch die Mütter trennen sich natürlich nicht gerne von den Kleinen, die zwischen ein bis drei Jahre alt sind. Sie habe aber schnell Zugang zu den Kindern gefunden und innerhalb kurzer Zeit entstand auch eine emotionale Bindung.

Villingen-Schwenningen Die Doppelstadt hat sieben neue Tagesmütter Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt freut sich auch Ettweins siebenjähriger Sohn Luka, der gerne mit den „Geschwistern auf Zeit“ spielt und der es genießt, dass die Mama jetzt immer daheim ist. Auch der 14-jährige Sohn Marlon akzeptiert die vergrößerte Familie.

Wohnung wird inspiziert

Bis zu fünf Kinder könne sie aufnehmen, erklärt die Tagesmutter, die allerdings erst einmal nachweisen musste, dass die eigene Wohnung groß genug ist. Im Rahmen der Ausbildung wurde auch die Einrichtung inspiziert und für gut befunden. Das sei notwendig, erklärt Julia Ettwein vom Jugendamt. Es gebe Standards, die eingehalten werden müssen.

Tina Grano freut sich über höheres Einkommen

Jetzt ist Tina Grano selbständige Tagesmutter, die zurzeit täglich von 7 bis 13 Uhr drei kleine Kinder betreut. Glücklicherweise beherrsche sie dank ihrer beruflichen Vorbildung auch den kaufmännischen Part was, wie sie weiß, für andere Bewerberinnen manchmal eine Hürde darstelle. Dass ihr die berufliche Veränderung hin zur Selbständigkeit jetzt auch noch ein deutlich höheres Einkommen verbunden mit sozialer Sicherheit beschert, freut die 40-jährige Mutter zweier Söhne ganz besonders.

Nachfrage nach Tagesmütter steigt

„Wir haben einen steigenden Bedarf an Tagesmüttern- und -vätern“, sagt Julia Ettwein und erzählt, dass es in VS auch Tagesväter gebe. Von einem wisse sie sicher, dass dieser seinen bisherigen Beruf an den Nagel gehängt hat und jetzt Kinder betreut.

Der nächste Kurs

Der nächste Vormittagskurs beginnt am 9. März, umfasst fünf Tage mit jeweils vier Stunden Unterricht in der Woche und schließt mit der Zertifizierung Ende Mai ab. Kurs 2 ist ein Abendkurs mit Unterricht Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 21 Uhr und Samstag 8.30 bis 13.30 Uhr. Dieser Kurs beginnt am 24. März und endet am 23. Oktober. Ein Informationsabend findet am 6. Februar statt. Anmeldungen unter der Rufnummer 07721-822162.