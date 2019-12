von Roland Dürrhammer

Einmal in der Woche reisen 25 Zweit- und Drittklässler der Südstadtschule durch den Dschungel und tauchen in einen anderen Lebensraum ein. Sie nehmen an einem freizeitpädagogischen Projekt Teil, dass vier angehende Erzieherinnen der Zinzendorfschulen Königsfeld ausgearbeitet haben. 13 Wochen dauert das Projekt und ist eine Voraussetzung, dass das Projektteam mit Katharina Baumann, Melissa Kilian, Svenja Vehovec und Lisa Gißler im Sommer 2020 seine Abschlussprüfung absolvieren kann, um anschließend ins Anerkennungsjahr zu gehen.

Ausgleich zum Schulalltag

„Wir mussten uns eigenständig um das Projekt kümmern und eine Einrichtung finden, in der wir es durchführen können“, sagt Baumann. Bei dem Projekt verfolge man das Ziel, einen Ausgleich zum Schulalltag sowie ein spielerisch und bewegungsorientiertes Entdecken des Dschungels zu ermöglichen. Und es gilt dabei die Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft untereinander zu stärken. „Es wird gebastelt, kleinere Dschungelsnacks kreiert, der Klang des Dschungels erlebt, Lieder zum Thema gesungen, getanzt und spannenden Rätsel gelöst“, erklärt Baumann. Dabei schaffe man bei den Kindern ein Gleichgewicht zwischen angeleiteten und selbstbestimmtem Aktivitäten. Genutzt werden die unterschiedlichen Räume der Schule und der Schulhof.

Beim Lösen des gordischen Knotens möchte Svenja Vehovec in der Projektarbeit den Kindern Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft untereinander und gegenseitige Rücksichtnahme vermitteln, um die Aufgabe zu bewältigen.

Wer sind die vier angehenden Erzieherinnen und was treibt sie an, in diesen Beruf einzusteigen, und wie geht es nach der vierjährigen Ausbildung weiter?

Job schon sicher

Katharina Baumann ist Friseurmeisterin und hat sich für eine weitere Ausbildung zur Erzieherin entschlossen. „Schon vor meiner Friseurlehre spielte ich mit dem Gedanken, Erzieherin zu werden und haben diesen jetzt umgesetzt. Es ist die Arbeit mit Kindern, die mir viel Freude bereitet“, sagt Baumann. Eine Anstellung in einer Kinderkrippe der Stadt Donaueschingen ist ihr schon sicher.

Jeden Tag eine Bereicherung

Für Melissa Kilian war das freiwillige soziale Jahr in der Christy-Brown-Schule ausschlaggebend, um mit der Ausbildung anzufangen. Für sie ist es jeden Tag eine neue Bereicherung zu erleben, wie sich Kinder weiterentwickeln. Auch sie möchte nach der Ausbildung in einer Kinderkrippe arbeiten.

Anerkennungsjahr in Spanien

Lisa Gißler absolvierte nach der Realschule zwei Praktika in Kindertagesstätten. Zudem hat sie als Judotrainerin erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern machen können. „Am Beruf Erzieherin reizt mich der Umgang mit unterschiedlichen Kindern, die Spontanität und das Ausleben kreativer Möglichkeiten. Ich werde im Rahmen des Bildungsprogramms Erasmus plus mein Anerkennungsjahr in Spanien absolvieren“, so Gißler.

Begleiten und individuell fördern

Svenja Vehovec hatte schon früh Kontakt zu Kindern, beim Babysitten und durch ihre jüngeren Geschwister. Sie möchte in ihrer Tätigkeit als Erzieherin den Kindern viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen auf ihren Lebensweg mitgeben, sie in ihren Entwicklungsschritten begleiten und individuell fördern. Auch ihr erster Weg wird sie in eine Kinderkrippe führen.

Gefragte Fachkräfte

Die vier angehenden Erzieherinnen haben sich, wie ihre 15 Schulkameradinnen in der Zinzendorfschule Königsfeld, für einen Beruf entschieden, der für sie Berufung ist. Die Zukunftschancen sehen alle vier sehr positiv, denn sie sind gefragte Fachkräfte, nach denen händeringend gesucht wird.

