Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Sturm „Sabine“ wütet im Schwarzwald-Baar-Kreis

Heftiger Wind, umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Kinder, die weder in die Schule, noch in die Kita können: All das beschert Orkan „Sabine“ in diesen Stunden dem Schwarzwald-Baar-Kreis.