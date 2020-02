15 000 feiern am Sonntag in Villingen den Start in die fünfte Jahreszeit. Der Kater ist los, der Rathausschlüssel bei der Zunft. Feuerwerk der Glonkis fällt dem stürmischen Wetter zum Opfer

Rund 15 000 Menschen feiern am Fasnetsunntig in Villingen. Die Zelebrations-Etappen sind traditionell: Romäusturm mit der Katerbefreiung, Rathaus mit der Schlüsselübergabe an die Zunft und abends am Bickentor die Fasnetsuche der Glonkis.