Mit „Mortimer“ ist in der Nacht zum Montag der erste Herbststurm über ganz Deutschland gefegt – und das durchaus kräftig: Auf dem Feldberg wehten Orkanböen mit Windstärke zwölf und 148 Stundenkilometern, was den landesweiten Spitzenwert darstellte.

Dieser Blumenkasten ist in der Gerberstraße zu Boden gekracht. | Bild: Jochen Hahne

In Villingen-Schwenningen wurde 87 Stundenkilometer (Windstärke 9) gemessen, in Öfingen waren es 72 Stundenkilometer, berichtet Meteorologe Oliver Klein vom Öfinger Wetterstudio. Durch St. Georgen fegte „Mortimer“ mit 82 Stundenkilometern, in Löffingen wurden 104 Stundenkilometer gemessen, was Windstärke 11 entspricht.

Die Blumenerde aus dem zerstörten Blumenkasten. | Bild: Jochen Hahne

Dennoch: Während im Norden Deutschlands teilweise der Bahnverkehr lahmgelegt wurde, ist Villingen-Schwenningen vergleichsweise glimpflich davongekommen. Im Stadtwald waren, Stand Montagmorgen, keine größeren Schäden bekannt. „Was nicht heißt, dass in den kommenden Tagen nicht noch angebrochene Äste herunterfallen können“, sagt Roland Brauner, der stellvertretende Leiter des städtischen Forstamts.

Angelika Reußer von der TDVS schneidet die Wandelröschen kleiner. An vielen Stellen wurden sie vom Wind geknickt. | Bild: Jochen Hahne

Deshalb sei in den nächsten Tagen bei Waldspaziergängen besondere Vorsicht geboten. Die Technischen Dienste (TDVS) waren mit zwei Mitarbeitern ab 1.45 Uhr unterwegs, die abgebrochene Äste und kleinere Bäume von Straßen räumten, berichtet Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle.

So wie hier in der Oberen Straße. | Bild: Jochen Hahne

Ab 5 Uhr am Montagmorgen waren dann vier Kehrmaschinen auf Tour, um Blätter und kleinere Äste zu beseitigen. Außerdem mussten in der Innenstadt einige Blumenkübel gerichtet werden, in denen reihenweise Wandelröschen-Büsche umgeweht wurden. Zu tun gab es auch an der Neckarhalle. Hier wurden für das am Donnerstag Tagen startende VStival Bauzäune aufgestellt, die umgeblasen wurden.

Auf dem Brigachweg liegen nach „Mortimer“ abgebrochene Äste. | Bild: Andreas Block

Als „insgesamt nicht dramatisch“ wertet Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen die stürmische Nacht. Der Polizei wurden nachts umherliegende Baustellenteile in der Bahnhofstraße gemeldet, am Goetheplatz knickte ein Verkehrsschild um und beschädigte ein Auto. In der Walther-Rathenau-Straße in Schwenningen landeten Müllsäcke auf der Straße.